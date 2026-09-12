BRICS देशों के 'अंबानी-अदाणी' कौन हैं, किन बड़ी कंपनियों से करते हैं अरबों की कमाई?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में 18वां ब्रिक्स (BRICS Summit 2026) शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसमें बड़े-बड़े बिजनेस लीडर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं।

भारत और एशिया के सबसे अमीर अरबपति गौतम अदाणी (Gautam Adani BRICS summit) ने व्यापार और निवेश के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की। जहां अदाणी का कारोबार भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है, वहीं ब्रिक्स के हर सहयोगी देश में भी बड़े-बड़े अमीर उद्योगपति हैं जो टेक्नोलॉजी, स्टील, वेंचर कैपिटल और लग्जरी सामान जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं।

तो चलिए BRICS देश में B-ब्रजील, R-रूस, I-इंडिया, C-चीन, S-साउथ अफ्रीका जैसे शामिल देशों के सबसे अमीर शख्स के बारे में जानते हैं। चीन: झांग यिमिंग चीन के सबसे अमीर व्यक्ति झांग यिमिंग (Zhang Yiming ByteDance net worth) की नेटवर्थ $85 बिलियन (8.13 लाख करोड़ रुपये) है। उन्होंने अपनी दौलत चीनी टेक कंपनी बाइटडांस के मुख्य को-फाउंडर के तौर पर बनाई।

बाइटडांस, टिकटॉक की पैरेंट कंपनी है, जिसके दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। शॉर्ट-फॉर्म वीडियो के अलावा, बाइटडांस ई-कॉमर्स, एजुकेशन, गेमिंग क्षेत्र में भी काम करती है। 2021 में CEO और चेयरमैन का पद छोड़ने और 2026 में टिकटॉक के अमेरिकी बिज़नेस का कंट्रोल एक अमेरिकी ग्रुप को सौंपने के बावजूद, झांग की कंपनी लगातार नए इनोवेशन कर रही है। यह अपने 'डौबाओ' (Doubao) असिस्टेंट के साथ चीन के AI सेक्टर में आगे है, जिसके 2026 की शुरुआत में 345 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे।

रूस: एलेक्सी मोर्दाशोव रूस के सबसे अमीर टाइकून, एलेक्सी मोर्दाशोव की नेट वर्थ $36.9 बिलियन (35 लाख करोड़ रुपये) है। मिल में काम करने वाले मज़दूरों के बेटे मोर्दाशोव ने तरक्की करते हुए फाइनेंस डायरेक्टर का पद हासिल किया और फिर स्टील की बड़ी कंपनी सेवरस्टाल (Severstal) का ज़्यादातर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।

सेवरस्टाल में उनकी 77% हिस्सेदारी है, जहां उन्होंने 19 साल तक CEO के तौर पर काम किया। उनकी मुख्य संपत्ति घरेलू स्टील ऑपरेशन्स और माइनिंग कंपनी नॉर्डगोल्ड (Nordgold) से आती है, साथ ही लीजर कंपनी TUI में भी उनकी हिस्सेदारी है।

ब्राजील: एडुआर्डो सेवरिन ब्राजील के एडुआर्डो सेवरिन की कुल संपत्ति $36 बिलियन (3.44 लाख करोड़ रुपये) है। सेवरिन ने अपनी संपत्ति की नींव 2004 में हार्वर्ड के अपने क्लासमेट मार्क ज़करबर्ग के साथ मिलकर मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स (पहले फ़ेसबुक) की सह-स्थापना करके रखी थी।

अब सिंगापुर में रहने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट, सेवरिन अपनी ज़्यादातर दौलत मेटा में अपनी हिस्सेदारी से कमाते हैं, साथ ही वे अपने वेंचर फ़ंड, 'बी कैपिटल' (B Capital) को भी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। $12 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले 'बी कैपिटल' ने शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स को मदद देने के लिए जुलाई 2026 में अतिरिक्त $500 मिलियन जुटाए।

दक्षिण अफ्रीका: जोहान रूपर्ट और परिवार दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर व्यक्ति, जोहान रूपर्ट और उनके परिवार की नेटवर्थ $16.3 बिलियन (1.56 लाख करोड़ रुपये) है। रूपर्ट स्विस लक्ज़री सामान बनाने वाली बड़ी कंपनी 'कॉम्पेनी फाइनेंशियर रिचमोंट' (Compagnie Financière Richemont) के चेयरमैन हैं।