Stock Market Closed: शेयर बाजार में लौटी तेजी, निफ्टी 23200 के ऊपर बंद; ITC, एक्सिस बैंक और एसबीआई में आई बढ़त 

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 16 सितंबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए और निफ्टी 23,200 के ऊपर रहा। कारोबार के अंत में, सेंसेक्स 332.63 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 74,336.45 पर और निफ्टी 99.00 अंक या 0.43 प्रतिशत बढ़कर 23,217.60 पर बंद हुआ। BSE पर 4561 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 1990 शेयर चढ़े और 2344 शेयर नीचे फिसले। वहीं 227 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों में तेजी? निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, ITC, एक्सिस बैंक और SBI शामिल थे, जबकि TCS, विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व में गिरावट देखी गई। IT और फार्मा को छोड़कर, बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए; FMCG और PSU बैंक इंडेक्स में 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में मामूली गिरावट आई। आज इन कारणों से तेजी आई वैल्यू बाइंग - लगातार दो सेशन में बाजार गिरने के बाद निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग देखने को मिली। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही 'ओवरसोल्ड' जोन में हैं, इसलिए मौजूदा स्तरों से टेक्निकल बाउंस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जानकार अभी भी मानते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी 'बेयरिश' (गिरावट वाला) बना हुआ है।

FMCG, ऑटो और बैंक शेयरों में खरीदारी - 16 सितंबर को FMCG, ऑटो और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। पिछले पांच सेशन में गिरावट के बाद निफ्टी FMCG इंडेक्स में बढ़त देखी गई। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC जैसी FMCG कंपनियां निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाली कंपनियों में शामिल रहीं और इन शेयरों में करीब 2% की तेजी आई।

टेक्निकल कारण - एनालिस्ट्स का कहना है कि बाजार में और गिरावट (बेयरिशनेस) आने के लिए निफ्टी को 23,100 के स्तर से नीचे ट्रेड करना होगा। जानकारों के अनुसार संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर प्राइस स्ट्रक्चर के कारण सेंटीमेंट पर दबाव बना हुआ है, जिससे निकट भविष्य के लिए बाजार का रुख 'डिफेंसिव' बना हुआ है। निफ्टी में 'ओवरसोल्ड' स्थिति के कारण बीच-बीच में 'रिलीफ रैली' (राहत भरी तेजी) देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊंचे स्तरों पर बिकवाली का जोखिम बना रह सकता है। ये भी पढ़ें - ये भारतीय है अफ्रीका का रिटेल किंग, 28 की उम्र में ₹1400 लेकर छोड़ा था देश; आज ₹883 करोड़ का कारोबार