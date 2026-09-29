Stock Market Outlook: क्या आज फिर फिसलेगा मार्केट? गिफ्ट निफ्टी से मिल रहा निगेटिव संकेत; इन स्टॉक्स पर रहेगा फोकस

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज फिर शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हो सकती है। सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 10 अंक या 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 22,814.50 पर है। जानकारों का मानना है कि शेयर बाजार के लिए अब भी शॉर्ट टर्म आउटलुक निगेटिव बना हुआ है।

भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ने हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ की। व्यापक बिकवाली के बीच निफ्टी इंट्राडे में 22,800 के स्तर से नीचे फिसल गया। एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर यह 22,700 के स्तर से नीचे मजबूती से टूटता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और इंडेक्स 22,400 की ओर जा सकता है। आइए जानते हैं आज कौन-से शेयरों में एक्शन दिख सकता है।

Q1 Results Today - अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसूर पेपर मिल्स, पनयम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज और विपुल आज अपनी तिमाही नतीजों की रिपोर्ट जारी करेंगी। Rays of Belief - मुनाफा ₹2.8 करोड़ रहा, जबकि पहले ₹0.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। रेवेन्यू 136.4% बढ़कर ₹25.3 करोड़ हो गया, जो पहले ₹10.7 करोड़ था। Prasol Chemicals - मुनाफा 150.7% बढ़कर ₹61 करोड़ हुआ (पहले ₹24.3 करोड़ था)। रेवेन्यू 35.7% बढ़कर ₹433.6 करोड़ हुआ (पहले ₹319.6 करोड़ था)। TRAI Data - रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस जियो ने 24.01 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े (पहले 24.46 लाख थे)। भारती एयरटेल ने 21.1 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े (पहले 26.88 लाख थे)। वोडाफोन आइडिया ने 5.06 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े (पहले 2.40 लाख थे)।

Honasa Consumer - Peak XV Partners Investments VI, Sequoia Capital Global Growth Fund III और Redwood Trust मिलकर Honasa Consumer में 2.73 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस ऑफर का साइज़ 400 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 450 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

HCL Technologies - HCLTech के सॉफ्टवेयर बिजनेस डिवीजन, HCL सॉफ्टवेयर ने अपनी एंटरप्राइज एजेंटिक ऑटोमेशन क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए क्रोएशिया की कंपनी Robotiq.ai को खरीदने का इरादा ज़ाहिर किया है। Robotiq.ai एंटरप्राइज़ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराती है। उम्मीद है कि यह अधिग्रहण नवंबर 2026 में पूरा हो जाएगा।

ITC - ITC ने 13,445 अतिरिक्त इक्विटी शेयर खरीदकर Sproutlife Foods में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 645 करोड़ रुपये में पूरा कर लिया है। Zydus Lifesciences - US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने 21 से 28 सितंबर, 2026 के बीच अहमदाबाद के SEZ II में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का cGMP इंस्पेक्शन किया और एक ऑब्ज़र्वेशन के साथ इंस्पेक्शन पूरा किया। डेटा-इंटीग्रिटी से जुड़ी कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं थी।

NCC - कंपनी को आंध्र प्रदेश सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग से 1,076.71 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए 'लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस' मिला है। यह प्रोजेक्ट अनाकापल्ली जिले के अनाकापल्ली हिस्से में येलेरू जलाशय पर 'मल्टी विलेज स्कीम' के तहत पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए है।

Vikram Solar - विक्रम सोलर को महाराष्ट्र में कई जगहों पर डेवलप किए जा रहे डीसेंट्रलाइज़्ड सोलर प्रोजेक्ट्स के पोर्टफोलियो के लिए एक नामी EPC कंपनी से 400 MW मॉड्यूल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। Pidilite Industries - कंपनी ने भारतीय बाजार में साउथ कोरिया की एडवांस्ड बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए, हाई-परफॉर्मेंस फुटवियर एडहेसिव (जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले गोंद) के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर 'हवासुंग केमिकल' (Hwaseung Chemical) के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। इस सहयोग से भारत के फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले एडहेसिव सिस्टम आएंगे।