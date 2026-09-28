इस भारतीय कंपनी को शेखों के UAE में मिला ₹4000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, गैस पाइपलाइन का है प्रोजेक्ट
कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल को संयुक्त अरब अमीरात में ₹4,000 करोड़ का गैस पाइपलाइन EPC प्रोजेक्ट मिला है। इस नए ऑर्डर ...और पढ़ें
HighLights
कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को UAE में ₹4,000 करोड़ का ऑर्डर मिला
यह ऑर्डर गैस पाइपलाइन के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए है
कंपनी की कुल ऑर्डर बुक अब ₹19,469 करोड़ तक पहुंच गई है
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल को संयुक्त अरब अमीरात में एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) के लिए ₹4,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर देने वाली कंपनी को 'इंटरनेशनल' कैटेगरी में रखा गया है और फाइलिंग में उसका खास नाम नहीं बताया गया है।
कुल कितनी बड़ी है ऑर्डर बुक?
कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने आज नये ऑर्डर का एलान किया है। यह कंपनी को हाल ही में मिले ऑर्डर्स में एक अहम बढ़ोतरी है। पिछले तीन फाइनेंशियल क्वार्टर में कुल 7 ऑर्डर्स के साथ, अब कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹19,469.00 करोड़ की हो गई है। यह बैकलॉग ₹6,902.93 करोड़ के औसत तिमाही रेवेन्यू के मुकाबले 2.82 क्वार्टर की कवरेज देता है।
कितना बड़ा है कंपनी का कारोबार?
कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कंपनियों में से एक है, जिसकी मौजूदगी 75 देशों में है। KPIL कई अलग-अलग सेक्टर में इंटीग्रेटेड EPC सॉल्यूशन देती है, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग और फैक्ट्री, पानी की सप्लाई और ट्रीटमेंट, रेलवे, तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी मोबिलिटी, हाईवे और एयरपोर्ट।
कंपनी भारत में पावर ट्रांसमिशन टावर, भारी मेटल स्ट्रक्चर और स्कैफोल्डिंग और फॉर्मवर्क सिस्टम बनाने के लिए दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाती है। FY2026 में, KPIL ने ₹27,143 करोड़ (~USD 2.9 बिलियन) का रेवेन्यू कमाया और 30 से ज़्यादा देशों में 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम किया।
कैसा रहा शेयर का परफॉर्मेंस?
- आज करीब पौने 10 बजे इस शेयर में 0.75 फीसदी की तेजी है
- बीते 5 दिन में ये 3.37 फीसदी ऊपर चढ़ा है
- इसके एक महीने का रिटर्न 2.22 फीसदी और 6 महीनों में 9 फीसदी रहा है
- हालांकि बीते 1 साल में ये 25 फीसदी गिरा है
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