Stock Market Outlook: आज शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की आशंका, जियो प्लेटफॉर्म्स IPO लिस्टिंग समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को सपाट बंद होने के बाद आज बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट के साथ ओपनिंग हो सकती है। सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 223.50 अंक या 0.98 फीसदी की कमजोरी के साथ 22,588.50 पर है।

आज जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग (Jio Platforms IPO Listing) होने जा रही है। उससे पहले जानकारों का कहना है कि अगर बाजार 20-DEMA (जो अभी लगभग 22,825 के आसपास है) के ऊपर मजबूती से निकलता है, तो 23,100-23,300 के स्तर तक और रिकवरी की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि, अगर बाजार इस रुकावट को पार नहीं कर पाता है, तो हाल ही में आई तेजी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

आइए जानते हैं कि आज कौन-से शेयर फोकस में रह सकते हैं।

Q2 Results Today - हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, हुंडई मोटर इंडिया, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बंधन बैंक, बिड़लासाफ्ट, कारट्रेड टेक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सिटी यूनियन बैंक, जीएमआर एयरपोर्ट्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, कर्नाटक बैंक, इन्फो एज (इंडिया), पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीवीआर आइनॉक्स, आर आर काबेल, सुंदरम फास्टनर्स, टीवीएस मोटर कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वेदांता एल्युमिनियम मेटल, वेदांता और ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज आज अपनी तिमाही कमाई की घोषणा करेंगी।

Larsen and Toubro - मुनाफा 33% बढ़कर 5,202 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 3,926 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 16% बढ़कर 78,750 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 67,984 करोड़ रुपये था। Maruti Suzuki India - मुनाफा 26.4% घटकर 2,466.1 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 3,349 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 26% बढ़कर 53,355.5 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 42,344.2 करोड़ रुपये था। SBI Life Insurance Company - मुनाफा 11% बढ़कर 549.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 494.6 करोड़ रुपये था। नेट प्रीमियम आय 8.2% बढ़कर 26,877.7 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 24,848.3 करोड़ रुपये थी। Indus Towers - मुनाफा 2.5% घटकर 1,792.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,839.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 4% बढ़कर 8,515.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 8,188.2 करोड़ रुपये था। JSW Cement - मुनाफा 1.25% घटकर 85.35 करोड़ रुपये रह गया, जो पहले 86.43 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 33.1% बढ़कर 1,912.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,436.4 करोड़ रुपये था। Tata Capital - मुनाफा 51.3% बढ़कर 1,659.9 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,097.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 20.7% बढ़कर 9,341.8 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 7,739 करोड़ रुपये था। Steel Authority of India - मुनाफा 318.1% बढ़कर 1,750.5 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 418.7 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 19.8% बढ़कर 31,997.6 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 26,704.2 करोड़ रुपये था। Lemon Tree Hotels - लेमन ट्री होटल्स ने पंजाब के सरहिंद में 'लेमन ट्री होटल' के लिए एक लाइसेंस समझौता किया है। 76 कमरों वाली इस प्रॉपर्टी का प्रबंधन कंपनी की सहायक इकाई, कार्नेशन होटल्स द्वारा किया जाएगा। Tata Motors - इटली की कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी 'इवेको ग्रुप' (Iveco Group) को खरीदने के लिए टाटा मोटर्स के टेंडर ऑफर ने 80% के अहम आंकड़े को पार कर लिया है। शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि ट्रेजरी शेयरों को हटाने के बाद, इवेको में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी 89.42% हो जाएगी।

Exide Industries - एक्साइड इंडस्ट्रीज ने राइट्स इश्यू के जरिए अपनी सब्सिडियरी, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में 150 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह निवेश बेंगलुरु में कंपनी के ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए जरूरी फंड जुटाने में मदद करेगा। इस प्लांट में लिथियम-आयन बैटरी सेल, मॉड्यूल और पैक बनाए और बेचे जाएंगे।

Gulf Oil Lubricants India - गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि गुजरात के उंबरगांव स्थित इसके गोदाम में आग लग गई है। किसी के घायल होने या जान जाने की कोई खबर नहीं है, और कंपनी नुकसान के पूरे दायरे का आकलन कर रही है।