Stocks in Action: शेयर बाजार में आज तेजी की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी मजबूत; इन कंपनियों के नतीजों पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में तेज शुरुआत की उम्मीद है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 77 अंक या 0.33 फीसदी की मजबूती के साथ 23,011.5 पर है, जो कि शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत है। इससे पहले सोमवार को बेंचमार्क सूचकांकों पर फिर से बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिससे हाल ही में आई रिकवरी पर पानी फिर गया।

कमजोर वैश्विक संकेतों और प्राइवेट बैंकिंग और IT शेयरों में मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) के कारण निवेशकों का मनोबल प्रभावित हुआ। वहीं, कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं और जारी भू-राजनीतिक तनाव बाजार के नजरिए को प्रभावित करते रहे।

जानकारों का मानना है कि आगे चलकर, पिछले सत्र के उच्च स्तर के अनुरूप 23,175 का लेवल एक अड़चन बना रहेगा। यदि इंडेक्स इस स्तर के ऊपर टिका रहता है, तो इसमें 23,300 के लेवल तक रिकवरी देखने को मिल सकती है। आगे जानिए कि आज किन शेयरों में एक्शन दिख सकता है।

Q2 Results Today - इटरनल, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, अदाणी ग्रीन एनर्जी, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन होटल्स कंपनी, केईआई इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, पीसी ज्वैलर, एसआरएफ, विशाल मेगा मार्ट, इंडोसोलर और वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस आज अपने तिमाही नतीजे पेश करेंगे।