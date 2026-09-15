Stock Market Opening: शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत, 23550 के ऊपर खुला निफ्टी; IT स्टॉक्स में शानदार तेजी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज अनुमान के अनुसार शेयर बाजार में तेज शुरुआत हुई है। बीएसई सेंसेक्स 587.87 अंक या 0.79 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 75,369.63 पर खुला है। वहीं एनएसई का निफ्टी 0.76 फीसदी या 178.05 अंक की बढ़ोतरी के साथ 23,576.15 पर खुला है।

गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) सुबह से हरे निशान में दिख रहा है। करीब साढ़े 7 बजे ये 85.50 अंक या 0.36 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 23,529 पर रहा। अब एनालिस्ट्स का कहना है कि 23,500 से ऊपर की मजबूती आने वाले सेशन में 23,650 के लेवल की ओर पुलबैक का संकेत देगी। ऐसा न होने पर 23,230-23,500 की रेंज में कुछ कंसोलिडेशन का संकेत मिलेगा। इस बीच आज कौन से शेयरों में ट्रेड होगा, आइए जानते हैं।

सनशाइन पिक्चर्स - आज अपने तिमाही नतीजे पेश करेगी। Lalithaa Jewellery Mart - इसका मुनाफा 21.6% घटकर ₹208.2 करोड़ हुआ (पहले ₹265.6 करोड़ था)। रेवेन्यू 26% बढ़कर ₹6,031.2 करोड़ हुआ (पहले ₹4,786.1 करोड़ था)। Nova Iron & Steel - मुनाफा 61.1% गिरकर ₹0.86 करोड़ हुआ (पहले ₹2.2 करोड़ था)। रेवेन्यू 40.3% गिरकर ₹67.5 करोड़ हुआ (पहले ₹113 करोड़ था)। HDFC Bank - HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति के लिए बोर्ड के सदस्यों ने प्राथमिकता के क्रम में दो उम्मीदवारों के नाम और उन्हें दी जाने वाली सैलरी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी और इसके लिए RBI की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।

Solar Industries India - कंपनी की सब्सिडियरी, सोलर SA इन्वेस्टमेंट्स प्रोप्राइटरी ने ओम्निया होल्डिंग्स के सभी बकाया शेयर 1.355 बिलियन अमेरिकी डॉलर (12,951 करोड़ रुपये) में खरीदने के लिए पक्के समझौते किए हैं। ओम्निया होल्डिंग्स एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जो माइनिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट, सॉल्यूशन और खास सर्विस देता है।

KEC International - कंपनी को भारत, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के लिए 1,303 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। Cochin Shipyard - कंपनी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट 2026 के दौरान ड्रायडॉक्स वर्ल्ड दुबई – FZCO (DDW) के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है। Strides Pharma Science - यूनाइटेड स्टेट्स फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने 2 सितंबर से 11 सितंबर, 2026 के दौरान चेन्नई के अलाथुर में कंपनी की फॉर्मूलेशन फैसिलिटी में 'करंट गुड मैन्युफ़ैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़' (cGMP) का रूटीन इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के बाद, USFDA ने तीन ऑब्ज़र्वेशन के साथ 'फ़ॉर्म 483' जारी किया।

Dr Reddy’s Laboratories - US FDA ने मैक्सिको में कंपनी की API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रिकॉर्ड्स की जांच पूरी कर ली है और दो ऑब्जर्वेशन वाला 'फॉर्म FDA 2953' जारी किया है। Aurobindo Pharma - यूनाइटेड स्टेट्स फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 सितंबर से 11 सितंबर, 2026 के बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कंपनी की सब्सिडियरी 'एपिटोरिया फार्मा' की API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट-IV का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में कोई भी कमी या समस्या (ऑब्जर्वेशन) नहीं पाई गई।

Sun Pharmaceutical Industries - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनियों - सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज इंक, टैरो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज और टैरो फार्मास्युटिकल्स यूएसए इंक - ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 'जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग एंटीट्रस्ट लिटिगेशन' मामले में एक वादी के साथ एक गोपनीय रकम पर सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है।

Jubilant Pharmova - जुबिलेंट फार्माोवा ने बताया कि USFDA ने स्पोकेन, वॉशिंगटन में जुबिलेंट हॉलिस्टरस्टियर LLC की CMO फैसिलिटी में 8 जून से 17 जून, 2026 तक हुई जांच के लिए 'एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट' (EIR) की समीक्षा पूरी कर ली है और इस फैसिलिटी को 'वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड' (VAI) कैटेगरी में रखा है।

Greenply Industries - कंपनी ने अपनी जॉइंट वेंचर (JV) कंपनी, ग्रीनप्लाई सामेट (Greenply Samet) के लिए प्रस्तावित कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की। इससे कंपनी के मुख्य प्लाईवुड और मीडियम-डेंसिटी फाइबरबोर्ड (MDF) बिज़नेस की ग्रोथ और विस्तार को तेज़ करने पर ज़्यादा ध्यान देने का रास्ता साफ़ हो गया है।

Raymond - इस तिमाही में, कंपनी की एयरोस्पेस सब्सिडियरी को भारत की एक प्रमुख एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी से एयरोस्पेस का बड़ा नया काम मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह के एयरक्राफ्ट के लिए 300 से ज़्यादा पार्ट नंबर (प्रिसिजन-मशीन्ड, कास्टिंग और स्ट्रक्चरल) शामिल हैं, जिनकी सालाना संख्या 37,000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स की है। अनुमानित प्रोडक्शन रेट के हिसाब से, इससे सालाना लगभग 33 करोड़ रुपये का बिज़नेस हो सकता है।

TVS Motor Company - कंपनी ने श्रीलंका में अपनी TVS Apache मोटरसाइकिल रेंज को बढ़ाया है, जिसमें फ़्लैगशिप TVS Apache RR 310, TVS Apache RTR 310, TVS Apache RTR 200 4V TFT और TVS Apache RTR 160 4V TFT शामिल हैं।