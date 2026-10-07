Today Share Market: आज बाजार में आएगा भूचाल? गिफ्ट निफ्टी ने दिए संकेत; इन शेयरों में बन सकता है कमाई का मौका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market: भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट आएगी या फिर तेजी देखने को मिलेगा। यह कई फैसलों पर निर्भर करेगा। हालांकि, गिफ्ट निफ्टी ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार आज शेयर बाजार (Share Market Today) गिरावट के साथ खुल सकते हैं। सुबह करीब 8 बजे गिफ्ट निफ्टी में 129 अंकों की गिरावट देखी गई। गिफ्ट निफ्टी में यह बड़ी गिरावट बाजार में गिरावट के संकेत दे रही है। इसके बावजूद आज कई शेयरों में कमाई का मौका बन सकता है।



बुधवार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। बाजार ने मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की बढ़ती सप्लाई के मुकाबले, अमेरिका के तेल उत्पादक इलाकों की ओर बढ़ रहे तूफान की वजह से सप्लाई में आ रही रुकावटों और सऊदी अरब पर यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का आकलन किया। इसके अलावा आज RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आने वाला है। इसका असर भी बाजार पर दिख सकता है।

आज इन शेयरों पर रहेगी नजर अपोलो टायर्स: गौरव कुमार ने कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा 6 अक्टूबर से लागू होगा। वे कंपनी के बाहर नए पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंज पर ध्यान देना चाहते हैं।

महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स: महिंद्रा लाइफस्पेस ने पुणे के बानेर एनेक्स में 'महिंद्रा रिवेंजा' नाम का एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट की कुल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू (GDV) लगभग 3,500 करोड़ रुपये है। ABB इंडिया: बोर्ड ने सुनील कुमार मुनगा को कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 जनवरी, 2027 से लागू होगी। अभी सुनील कमार मुनगा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस एरिया कंट्रोलर (इलेक्ट्रिफिकेशन) हैं।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: बोर्ड की बैठक 7 अक्टूबर को होगी। इसमें 1,000 करोड़ रुपये तक के आंशिक रूप से पेड-अप इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू से जुड़े कई मामलों पर विचार किया जाएगा। एशियन पेंट्स: कंपनी ने कहा है कि बोर्ड मार्च 2027 में खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अंतरिम डिविडेंड (अगर कोई हो) की घोषणा पर विचार करेगा। अगर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की जाती है, तो उसके भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 4 नवंबर होगी। उसी दिन 30 सितंबर, 2026 को खत्म होने वाली तिमाही और छमाही के फाइनेंशियल नतीजों को मंजूरी देने पर भी विचार किया जाएगा।