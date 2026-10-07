RBI MPC Meeting: 3.5 साल बाद रेपो रेट में होगा इजाफा? महंगा हो जाएगा होम लोन; 10 बजे आएगा फैसला

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक आज यानी बुधवार 7 अक्टूबर को मौद्रिक नीति (RBI MPC Meeting) का फैसला करने वाला है। इस मॉनिटरी पॉलिसी के फैसले पर सभी की नजर है। रेपो रेट में अगर कुछ भी बदलाव होता है तो उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि करीब 3.5 के बाद आरबीआई एक बार फिर से रेपो रेट की ब्याज दरों (Repo Rate) में इजाफा कर सकता है।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) के रेट से जुड़े फैसले की घोषणा करेंगे। इस फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पिछली बार रेपो रेट 8 फरवरी, 2023 को बढ़ाई थी, जब इसे 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया था।

रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की हो सकती है बढ़ोतरी न्यूज एजेंसी PTI के एक पोल में ज्यादातर लोगों का मानना है कि RBI रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा और सख्त रुख अपनाए रखेगा, हालांकि इस बात पर राय बंटी हुई है कि क्या सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी के रुख में भी कोई बदलाव करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में अगर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (bps) की बढ़ोतरी करता है तो ब्याज दर 5.25 फीसदी से बढ़कर 5.50 फीसदी हो जाएगी। रेपो रेट में 25 bps की बढ़ोतरी सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर होम लोन समेत दूसरे कर्ज की लागत पर पड़ सकता है। खासकर रेपो रेट से जुड़े होम लोन लेने वाले ग्राहकों की EMI या लोन की अवधि में बदलाव हो सकता है।

फरवरी 2023 के बाद क्या बढ़ेगी ब्याज दर? RBI की ओर से मौजूदा रेपो रेट 5.25 फीसदी है। अगर केंद्रीय बैंक इसमें 25 bps की बढ़ोतरी करता है तो यह 5.50 फीसदी हो जाएगा। यह फरवरी 2023 के बाद पहली रेपो रेट बढ़ोतरी होगी।

यह फैसला ऐसे समय में आने वाला है जब कच्चे तेल की कीमतों और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही महंगाई को लेकर भी चिंता बढ़ी है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों के बीच 25 bps की बढ़ोतरी की उम्मीद मजबूत हुई है।

रेपो रेट में हुआ इजाफा तो क्या महंगा हो जाएगा होम लोन? रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर हर होम लोन ग्राहक पर एक जैसा नहीं होगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका लोन किस तरह की ब्याज दर से जुड़ा है।