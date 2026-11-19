बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Share Market Closed: गुरुवार को 19 नवंबर को भारतीय इक्विटी सूचकांक मजबूत स्थिति के साथ बंद हुए, जिसमें निफ्टी 25,500 के स्तर के ऊपर रहा।

बाजार बंद होने पर, सेंसेक्स 989.94 अंक या 1.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,021.75 पर रहा, और निफ्टी 286.35 अंक या 1.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,514.30 पर बंद (Sensex and Nifty Closed) हुआ। इस दौरान 2183 शेयरों में तेजी आई, 1861 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 175 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

किन शेयरों में दिखी तेजी और किसमें गिरावट निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों में मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, M&M, HUL और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स शामिल रहे, जबकि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एटरनल, TCS और HCL टेक्नोलॉजीज के शेयरों में गिरावट देखी गई। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ऑटो इंडेक्स में 4.4%, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में 3.2%, PSU बैंक इंडेक्स में 2.2%, FMCG इंडेक्स में 1.9%, प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.4% और निफ्टी बैंक इंडेक्स में 1.3% की तेजी आई। वहीं, IT इंडेक्स में 1.1% की गिरावट रही।

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.9% और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.7% की बढ़त दर्ज की गई। बाजार में क्यों आई तेजी? बैंक शेयरों में खरीदारी: बैंक निफ्टी पहली बार 62,900 के पार पहुंच गया। इस तेजी में HDFC बैंक, SBI और ICICI बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा। FII का लगातार निवेश: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को 5,866.78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। FII के लगातार निवेश ने बाजार के सेंटीमेंट को सहारा दिया है। इस महीने अब तक विदेशी फंड का निवेश रिकॉर्ड 94,299 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि कंपनियों की कमाई में मजबूत बढ़ोतरी ने बाजार के आउटलुक को और भी बेहतर बना दिया है।

क्या बोले एक्सपर्ट? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड, विनोद नायर ने कहा- "एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख (hawkish stance) को लेकर चिंताओं के बावजूद, भारतीय इक्विटी बाजारों में रिकवरी जारी रही। इसे FII (विदेशी संस्थागत निवेशकों) के लगातार निवेश और तांबे से लेकर कच्चे तेल तक, कमोडिटी की कीमतों में आई नरमी का समर्थन मिला। नवंबर में विदेशी निवेश के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से बाजार में लिक्विडिटी (नकदी) बढ़ी, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भविष्य की महंगाई और बाहरी संतुलन (external balances) को लेकर चिंताएं कम हुईं।"

उन्होंने आगे कहा कि तांबे और एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट से मार्जिन आउटलुक बेहतर हुआ, जिससे ऑटो शेयरों में तेजी आई। इसके अलावा, कंजम्पशन और बैंकिंग शेयरों में भी उछाल देखने को मिला, और बैंकिंग इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। यह रुझान दिखाता है कि निवेशक अब घरेलू मांग पर आधारित क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदों के चलते IT सेक्टर दबाव में रहा। बाहरी जोखिमों में भारी कमी आने से घरेलू क्षेत्रों को लेकर सकारात्मक माहौल बना है; हालांकि, ब्याज दरें बढ़ने की चिंताएं और Q3 में मार्जिन घटने की संभावना (QoQ आधार पर) निकट भविष्य में तेजी को सीमित कर सकती है, खासकर मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों के मामले में।