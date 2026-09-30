Stocks in Action: गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, शेयर बाजार में बरकरार रह सकता है दबाव; इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज बुधवार को भी शेयर बाजार के लिए कोई खास पॉजिटिव आउटलुक नहीं है। सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 5.50 अंक या 0.02 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 22,835.50 पर है।

जानकारों का कहना है कि छह महीने के निचले स्तर पर आने के बाद भारतीय इक्विटी में कंसोलिडेशन (स्थिरता) की संभावना है। यह लगातार आठवें हफ्ते की गिरावट रही, जो साल 2020 के बाद से गिरावट का सबसे लंबा दौर है। आइए जानते हैं कि आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे।

Avalon Technologies - प्रमोटर ग्रुप भास्कर श्रीनिवासन, BBS फैमिली ट्रस्ट और KBS फैमिली ट्रस्ट ब्लॉक डील के ज़रिए एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ में 6 प्रतिशत तक की इक्विटी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस ऑफ़र का साइज़ ₹861.9 करोड़ और प्रति शेयर अनुमानित कीमत ₹2,150–2,302 के बीच रहने की उम्मीद है।

Power Mech Projects - कंपनी को अदाणी ग्रुप के 2x600 MW मॉक्सी पावर जनरेशन तूतीकोरिन TPP में पूरी तरह से ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए 549.37 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Ganesh Benzoplast - गणेश बेंजोप्लास्ट ने अपने लिक्विड स्टोरेज टैंक और रेलवे नेटवर्क के कारोबार को सिस्टर्निना लॉजिस्टिक्स को 1,154 करोड़ रुपये में बेचने के लिए समझौते किए हैं। सिस्टर्निना लॉजिस्टिक्स, बल्क लिक्विड और गैस स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें KKR की ज़्यादातर हिस्सेदारी होगी।

KSB - कंपनी को 'डंगोटे प्रोजेक्ट्स फ्री जोन एंटरप्राइज' से बॉयलर फीड पंप पैकेज की सप्लाई के लिए 118 करोड़ रुपये तक का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इससे इंटरनेशनल फ़र्टिलाइज़र और एनर्जी सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी और मज़बूत होगी।

ArisInfra Solutions - ArisInfra की सब्सिडियरी Arisunitern RE Solutions को Transcon Group की SPV, Transcon Bellaviu Private Limited से एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर मुंबई के कलिना में स्थित 'Transcon UNO' नाम के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए DaaS सर्विस देने के लिए है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 400 करोड़ रुपये है।

Endurance Technologies - कंपनी की सब्सिडियरी, इटली की एंड्योरेंस ओवरसीज SpA ने जर्मनी की स्टोफरले ऑटोमोटिव GmbH और स्टोफरले GmbH (स्टोफरले एंटिटीज) में बाकी 32 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी 18 मिलियन यूरो में खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौते में संशोधन का एग्रीमेंट किया है।

NLC India - कंपनी ने नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (NALCO) के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने का ऐलान किया है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी बराबर होगी। इसका मकसद NALCO की कैप्टिव पावर की जरूरतों को पूरा करने के लिए चरणों में 1,080 MW (4 x 270 MW) का थर्मल कैप्टिव पावर प्लांट बनाना और उसकी रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरतों के लिए लंबे समय के PPA (पावर परचेज़ एग्रीमेंट) के विकल्पों पर विचार करना है।

Ramco Cements - कंपनी ने आंध्र प्रदेश के NTR में स्थित अपने जयंतिपुरम प्लांट में रुकावटें दूर करने का काम (de-bottlenecking) पूरा कर लिया है। इसके साथ ही, उसने अपनी क्लिंकर बनाने की क्षमता को 4.61 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से बढ़ाकर 5.62 MTPA और सीमेंट पीसने की क्षमता को 3.65 MTPA से बढ़ाकर 4.38 MTPA कर लिया है।

Prestige Estates Projects - कंपनी ने हैदराबाद में दो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और कुल 1,047 घर सौंपे हैं। इनमें 'प्रेस्टीज क्लेयरमोंट' में 928 घर और 'बेलाजियो' में 119 विला शामिल हैं। JSW Cement - बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शिवा सीमेंट को JSW सीमेंट में मिलाने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। इससे एक ही सीमेंट प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, जिसका मकसद ऑपरेशनल, फ़ाइनेंशियल और मैनेजमेंट से जुड़े फ़ायदों को हासिल करना है।