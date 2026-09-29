Nifty 50 से Smallcap 250 तक भारी फेरबदल! जानें किन कंपनियों की हुई इंडेक्स में एंट्री और किसकी हुई छुट्टी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी इंडेक्स में 30 सितंबर से बदलाव लागू होंगे, जिसमें नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ...और पढ़ें
HighLights
निफ्टी इंडेक्स में 30 सितंबर से लागू होंगे महत्वपूर्ण बदलाव
निफ्टी 50 में विप्रो की जगह अब बीएसई शामिल होगा
कई शेयरों में बड़े इनफ्लो-आउटफ्लो का अनुमान
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी इंडेक्स में हर छह महीने में होने वाला बदलाव 30 सितंबर से लागू होगा। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने उन स्टॉक्स की पहचान की है जिनमें सबसे अधिक इनफ्लो (पैसा आना) और आउटफ्लो (पैसा निकलना) होने की संभावना है।
ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि पैसिव इंडेक्स में BSE में सबसे अधिक $594 मिलियन का इनफ्लो होगा। इसके बाद वेदांता एल्युमीनियम, अदाणी एंटरप्राइजेज, पॉलीकैब और पावर इंडिया का नंबर आएगा। वहीं विप्रो, IHCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट और यूनाइटेड स्पिरिट्स में सबसे ज्यादा आउटफ्लो होने की उम्मीद है।
BSE इन - विप्रो आउट
निफ्टी 50 में विप्रो की जगह BSE लेगा। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि इस बदलाव से $668 मिलियन का निवेश आएगा। पिछले महीने 8% से ज्यादा की गिरावट के बावजूद, BSE के शेयर में एक साल में 50% और 2026 में अब तक 19% की बढ़त हुई है।
कहां जाएंगे विप्रो के शेयर?
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, विप्रो के शेयर को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा, जिससे $89 मिलियन का इनफ्लो आने की उम्मीद है। अनुमान है कि वेदांता एल्युमीनियम मेटल में सबसे ज्यादा $144 मिलियन का इनफ्लो होगा।
इसके बाद पॉलीकैब में $90 मिलियन का इनफ्लो होगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होने वाली अन्य कंपनियों में पावर इंडिया ($79 मिलियन) और वोडाफोन आइडिया ($78 मिलियन) शामिल हैं।
वहीं, जिन शेयरों को इंडेक्स से हटाया जा रहा है और उनसे होने वाले संभावित आउटफ्लो इस प्रकार हैं -
- इंडियन होटल्स कंपनी ($129 मिलियन)
- यूनाइटेड स्पिरिट्स ($85 मिलियन)
- REC ($79 मिलियन)
- लोढ़ा ($66 मिलियन)
- श्री सीमेंट ($61 मिलियन)
निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स से बाहर होने वाले शेयर
नुवामा के अनुसार, निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में शामिल होने के बाद इंडियन होटल्स कंपनी में सबसे ज्यादा $31 मिलियन का इनफ्लो (पैसा आना) होने की उम्मीद है। इसके बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स ($20 मिलियन), REC ($19 मिलियन), एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT ($19 मिलियन) और लोढ़ा ($17 मिलियन) का नंबर आता है।
इंडेक्स में शामिल होने वाली अन्य कंपनियों में हिंदुस्तान कॉपर, मीशो, नारायण हृदयालय, पिरामल फाइनेंस, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर, इंडियन ओवरसीज बैंक और श्री सीमेंट शामिल हैं।
बाहर होने वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा आउटफ्लो (पैसा निकलना) होगा, उनमें BSE ($65 मिलियन), पॉलीकैब ($22 मिलियन), पावर इंडिया ($20 मिलियन), वोडाफोन आइडिया ($19 मिलियन) और अपोलो टायर्स ($6 मिलियन) शामिल हैं।
निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स से हटाए जा रहे अन्य शेयरों में 3M इंडिया, ACC, AWL एग्री बिजनेस, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया, KPIT टेक्नोलॉजीज, SJVN, टाटा एलेक्सी और NIACL शामिल हैं।
निफ्टी स्मॉलकैप 250
नुवामा के अनुसार, निफ्टी स्मॉलकैप 250 में शामिल होने के बाद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, संसेरा इंजीनियरिंग, क्यूपिड और टीडी पावर सिस्टम्स में सबसे ज्यादा इनफ्लो (पैसा आने) की उम्मीद है। इसमें शामिल होने वाली अन्य कंपनियों में ACC, अवंती फीड्स, AWL एग्री बिजनेस, भारत कोकिंग कोल, फ्रैक्चरल एनालिटिक्स, आइनॉक्स इंडिया, MTAR टेक और वेदांता ग्रुप की कंपनियाँ शामिल हैं।
इंडेक्स से हटाए जाने के बाद Meesho, Piramal Finance, Aster DM, Hindustan Copper और Narayana Hrudayalaya से सबसे ज्यादा आउटफ्लो (पैसे की निकासी) होने की उम्मीद है। बाहर की जाने वाली अन्य कंपनियों में Bayer Cropscience, Bikaji Foods International, FACT, Leela Palaces Hotels & Resorts, Niva Bupa Health Insurance Company, Sapphire Foods India और Travel Food Services शामिल हैं।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)