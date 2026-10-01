Stocks in Action: और गिर सकता है शेयर बाजार, गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी; विप्रो-इंफोसिस समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
आज शेयर बाजार में गिरावट के साथ खुलने की संभावना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में शुरुआती गिरावट दिख रही है, ...और पढ़ें
HighLights
गिफ्ट निफ्टी में गिरावट से शेयर बाजार में सतर्कता
वैश्विक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतें बनी चिंता का कारण
ऑरोबिंदो, टेक महिंद्रा, इंफोसिस जैसे शेयर आज फोकस में
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट के साथ ओपनिंग की संभावना है। दरअसल सुबह साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में अच्छी-खासी गिरावट दिख रही है। इस समय ये 69.50 अंक या 0.31 फीसदी की गिरावट के साथ 22,590 पर है।
जानकारों का मानना है कि दुनिया भर में लगातार बनी अनिश्चितता और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक आई तेजी के कारण निवेशकों का मूड सतर्क रहा। अगर निफ्टी 22,600 के स्तर से नीचे गिरता है, तो इसमें और बड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं, अगर इंडेक्स 22,600 के ऊपर बना रहता है, तो इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है।
इस बीच आज कौन-से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।
Results Today - मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस और प्रणव कंस्ट्रक्शन आज अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी।
Aurobindo Pharma - कंपनी की बायोफार्मास्युटिकल सब्सिडियरी, एक्रोटेक बायोफार्मा ने US में ADQUEY (डिफामिलास्ट 1%) ऑइंटमेंट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह ऑइंटमेंट वयस्कों और दो साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों में हल्के से मध्यम एटोपिक डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए एक नॉन-स्टेरॉयडल टॉपिकल दवा है। इस लॉन्च के साथ एक्रोटेक ने US के डर्मेटोलॉजी मार्केट में एंट्री की है।
NCC - कंपनी को सितंबर में दो और ऑर्डर मिले हैं, जिनकी कुल कीमत ₹500.22 करोड़ है। इन दो ऑर्डरों में से ₹224.74 करोड़ का ऑर्डर बिल्डिंग डिवीज़न से और ₹275.48 करोड़ का ऑर्डर ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन से जुड़ा है।
Highway Infrastructure - कंपनी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर यूजर फीस वसूलने और टोल प्लाजा चलाने के लिए 220.66 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है।
Tech Mahindra - IT सर्विस कंपनी ने कहा कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 15 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) घोषित करने और बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बोर्ड सितंबर 2026 में खत्म हुई दूसरी तिमाही और छमाही के लिए ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों पर भी विचार करेगा।
Blue Dart Express - कंपनी ने 1 जनवरी 2027 से कीमतों में आम बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रोडक्ट और कस्टमर की शिपिंग प्रोफ़ाइल के आधार पर, ब्लू डार्ट के घरेलू पोर्टफोलियो में कीमतें 9% से 12% तक बढ़ेंगी।
Symbiotec Pharma - सिम्बायोटेक फार्मालैब की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी, नोविया फार्मास्युटिकल ने एक बड़ी ग्लोबल फार्मास्युटिकल कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत, पार्टनर को अमेरिका में दो डुअल-चेंबर शीशी (vial) वाले इंजेक्शन प्रोडक्ट्स को कमर्शियलाइज़ करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्सक्लूसिव अधिकार दिए गए हैं।
Lemon Tree Hotels - कंपनी ने दार्जिलिंग में 'कीज प्राइमा बाय लेमन ट्री होटल्स' खोलने की घोषणा की है। यह इस शहर में ग्रुप का पहला होटल है और इससे पश्चिम बंगाल में उनकी मौजूदगी और मज़बूत होगी।
Bata India - बाटा इंडिया ने संजय राव को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वे गुंजन शाह की जगह लेंगे, जिनका पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे पद छोड़ देंगे।
Indian Railway Finance Corporation - IRFC को वित्त वर्ष 2023 के लिए बिहार के हाजीपुर में स्टेट टैक्स के जॉइंट कमिश्नर से 396.9 करोड़ रुपये का 'शो कॉज़ नोटिस' (SCN) मिला है।
Wipro - कंपनी ने Alpha Net Consulting LLC के कुछ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने की समय-सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 कर दी है।
Infosys - Infosys और ABN AMRO बैंक ने बैंक के AI-आधारित बदलाव को तेज करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया है। इस बढ़ी हुई साझेदारी के तहत, Infosys एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सपोर्ट सर्विस देगी ताकि ABN AMRO के IT सिस्टम को आसान और आधुनिक बनाया जा सके और ऑपरेशनल क्षमता और स्केलेबिलिटी को बेहतर किया जा सके।
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(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)