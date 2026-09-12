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      SEBI का बड़ा प्रस्ताव: डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, बाजार की टाइमिंग और एक्सपायरी नियमों में होंगे बदलाव

      By IANSEdited By: Gyanendra Tiwari
      Published: Sat, 12 Sep 2026 04:32 PM (IST)

      सेबी ने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स, बाजार की टाइमिंग और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें एक्सपायरी के ...और पढ़ें

      सेबी ने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स और बाजार की टाइमिंग में बदलाव का प्रस्ताव दिया।

      सेबी ने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स और बाजार की टाइमिंग में बदलाव का प्रस्ताव दिया।

      HighLights

      1. सेबी ने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स और बाजार की टाइमिंग में बदलाव का प्रस्ताव दिया।

      2. एक्सपायरी पर सेटलमेंट कीमत के लिए दो विकल्प सुझाए गए: ब्लेंडेड VWAP और CTS VWAP।

      3. ट्रेडिंग सेशन की अवधि और CAS के बाद की विंडो में भी संशोधन प्रस्तावित।

      आईएनएस, नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शनिवार को जारी किए कंसल्टेशन पेपर में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रणाली, बाजार की टाइमिंग और अगस्त में लागू हुए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के परिचालन में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। बाजार नियामक ने प्रस्ताव में एक्सपायरी के दिनों में इंडेक्स और सिंगल-स्टॉक डेरिवेटिव्स की सेटलमेंट कीमत तय करने के लिए दो विकल्प सुझाए हैं।

      पहले विकल्प के तहत, सेबी ने 'ब्लेंडेड वीडब्ल्यूएपी-(वॉल्यूम-वेटेड एवरेज प्राइस)' का तरीका सुझाया है, जिसमें सेटलमेंट की कीमत 'कंटीन्यूअस ट्रेडिंग सेशन' (सीटीएस) के आखिरी 30 मिनट और 10 मिनट के सीएएस पीरियड के दौरान हुए ट्रेड के आधार पर तय की जाएगी।

      सेबी ने कहा कि हर अवधि का योगदान एक तय वेटेज के बजाय उसके असल ट्रेडेड वैल्यू से तय किया जाएगा। नियामक ने कहा कि इस तरीके से असल मार्केट ट्रांजैक्शन की एक बड़ी अवधि को शामिल किया जा सकेगा और इससे सेटलमेंट की ज्यादा सही कीमत मिल सकती है।

      कैसे तय होगा सेटलमेंट प्राइस

      दूसरे विकल्प के तहत, सेबी ने मौजूदा सीटीएस वीडब्ल्यूएपी तरीके को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर बनाए रखने का प्रस्ताव दिया। सेटलमेंट प्राइस सीटीएस के आखिरी 30 मिनट के दौरान हुए ट्रेड पर ही आधारित रहेगी।

      बाजार नियामक के अनुसार, कम से कम एक साल बाद मिली-जुली कार्यप्रणाली पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते पर्याप्त लिक्विडिटी, भागीदारी और सीएएस से परिचितता हो। सेबी ने सीएएस के दौरान इंडिकेटिव इंडेक्स वैल्यू (आईआईवी) के प्रदर्शन को हटाने का भी प्रस्ताव दिया, जबकि सिक्योरिटी-लेवल इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस (आईईपी) प्रदान करना जारी रखा जाए।

      सेबी ने कहा कि आईईपी इंडिकेटिव और बदलने वाली वैल्यू हैं और ये उन कीमतों को नहीं दर्शाती हैं जिन पर वास्तविक ट्रेड हुए हैं। रेगुलेटर ने कहा कि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने आईआईवी का गलत अर्थ निकाला, जिसके परिणामस्वरूप इंडिकेटिव वैल्यू के आधार पर पोजीशन ली गईं।

      समय को लेकर क्या है SEBI का प्रस्ताव

      इसके अलावा, सेबी ने कहा कि विकल्प ए के तहत, सीएएस स्टॉक्स के लिए सीटीएस दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगा, इसके बाद 3:31 बजे से 3:40 बजे तक सीएएस होगा, जबकि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग 3:45 बजे तक जारी रहेगी।

      विकल्प बी के तहत, सीटीएस दोपहर 3:15 बजे खत्म होगा, सीएएस 3:15 बजे से 3:25 बजे तक चलेगा और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग 3:30 बजे तक जारी रहेगी। दोनों विकल्पों से सीटीएस और सीएएस के बीच का ट्रांजिशन समय पांच मिनट से घटकर एक मिनट तक रह जाएगा।

      सीएएस के बाद डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग विंडो भी 10 मिनट से घटकर पांच मिनट की हो जाएगी। सेबी ने कहा कि मार्केट से मिले फीडबैक से पता चला है कि सीएएस के बाद छोटी ट्रेडिंग विंडो काफी होगी।

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