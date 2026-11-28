मुंबई, एजेंसी। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी कर रही कंपनियों के लिए एक अलग और समर्पित एक्सचेंज बनाने की संभावना पर विचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य प्री-लिस्टिंग शेयर लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाना और उस पर नियामकीय निगरानी बढ़ाना है।

सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शनिवार को सीएनबीसी आवाज मार्केट महाकुंभ इवेंट में बोलते हुए यह जानकारी दी, जिससे पता चलता है कि नियामक ऐसी व्यवस्था विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है, जहां सार्वजनिक बाजार में आने की तैयारी कर रही कंपनियों के शेयर विनियमित ढांचे के भीतर कारोबार कर सकें।

अगर लागू हुआ प्रस्ताव तो IPO आने से पहले होगी शेयरों की ट्रेडिंग? यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह प्लेटफॉर्म आईपीओ वाली कंपनियों के शेयरों को स्टॉक मार्केट में आने से पहले एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में ट्रेड करने की इजाजत देगा, जिससे निवेशकों को अधिक पारदर्शी और संरक्षित व्यवस्था उपलब्ध होगी तथा अनौपचारिक ग्रे मार्केट पर निर्भरता कम हो सकती है।

वर्तमान में कई कंपनियों के शेयर आईपीओ से पहले अनौपचारिक ग्रे मार्केट में कारोबार करते हैं। निवेशक अक्सर ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) को संभावित लिस्टिंग मांग और शेयर के प्रदर्शन के संकेतक के रूप में देखते हैं। हालांकि यह कारोबार मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के बाहर होता है और उस पर विनियमित बाजारों जैसे प्रकटीकरण, पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण के नियम लागू नहीं होते।

निवेशकों को मिलेगी जानकारी सेबी का कहना है कि एक समर्पित प्री-आईपीओ एक्सचेंज इस स्थिति को बदल सकता है। इससे निवेशकों को कंपनियों के बारे में अधिक संरचित जानकारी उपलब्ध होगी और सभी लेनदेन नियामकीय निगरानी में संपन्न होंगे। हालांकि यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन बाजार नियामक इसके विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। इनमें पात्रता मानदंड, प्रकटीकरण आवश्यकताएं, निवेशक सुरक्षा उपाय और कंपनियों के इस मंच पर शामिल होने के चरण जैसे मुद्दे शामिल हैं।

यह पहल भारत के पूंजी बाजार को और गहरा बनाने तथा अधिक कंपनियों को सार्वजनिक बाजारों के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अपने संबोधन में पांडे ने भारतीय इक्विटी बाजार के तेज विस्तार पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में अब 6,700 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियां हैं और वित्त वर्ष 2018-19 के बाद से विशिष्ट निवेशकों की संख्या लगभग चार गुना बढ़ चुकी है।

उन्होंने कहा कि खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए निवेश प्रक्रिया को और सरल बनाना तथा अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करना आवश्यक है। साथ ही निवेशकों के हितों की सुरक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण बनी रहेगी।