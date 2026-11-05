Physicswallah के शेयरों में 10% की तेजी, मोतीलाल ओसवाल ने दिया बड़ा टारगेट; 50% रिटर्न की संभावना और

नई दिल्ली। बाजार में जारी तेजी के बीच फिजिक्सवाला के शेयरों (Physicswallah Share Price) में 10 प्रतिशत का उछाल आ गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। इस प्रमुख एडटेक कंपनी ने बुधवार को बाजार के कामकाज के दौरान ही दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के अपने नतीजे जारी किए थे।

फिजिक्सवाला के शेयर सुबह 140 रुपये के स्तर पर खुले। हालांकि, इस स्तर से ही शेयरों में मुनाफावसूली हावी हो गई और अब शेयर 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 133 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने इस एडटेक कंपनी के शेयरों पर बड़ा टारगेट प्राइस दिया है।

200 रुपये टारगेट प्राइस घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने फिजिक्सवाला के शेयरों पर 'BUY' रेटिंग को बरकरार रखा है और 200 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से इसमें 57 प्रतिशत की तेजी आ सकती है।

ब्रोकरेज ने बताया कि NEET का असर आंकड़ों में साफ दिख रहा है, हालांकि अन्य कैटेगरी में हुई ग्रोथ ने इस कमजोरी की कुछ हद तक भरपाई कर दी है। ब्रोकरेज ने कहा, "इसके बावजूद, पहली छमाही (1H) में सालाना आधार पर (YoY) 15% की कलेक्शन ग्रोथ उम्मीद से कम रही। हमें लगता है कि इससे FY27E की ग्रोथ में कुछ कमी आ सकती है। हमारा अनुमान है कि FY27 में ऑनलाइन बिजनेस की कंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ 25.3% रहेगी।"