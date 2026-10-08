8 महीने में 750% का रिटर्न, अब हर स्टॉक पर 10 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी; दाम ₹130 से भी कम, किसे मिलेगा फायदा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पिछले 8 महीने में अपने निवेशकों को 750% का मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 10 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। मजे की बात यह है कि इस शेयर की कीमत 150 रुपए से भी कम है। हम बात कर रहे हैं पीएच कैपिटल लिमिटेड (PH Capital Limited) की। यह कंपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कारोबार से जुड़ी है। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए।

कैसी है स्टॉक की परफॉर्मेंस? पीएच कैपिटल लिमिटेड के स्टॉक में गुरुवार 2% का अपर सर्किट लगा और कीमत 126 रुपए (PH Capital Limited Share Price) हो गई। यह इसका ऑल टाइम हाई भी है। पिछले एक महीने में इसने 30%, छह महीने में 70%, एक साल में 105% और पांच साल में 623% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि पिछले 8 महीनों में यह 750% से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। स्टॉक का 52 हफ्ते का हाई लेवल 126 रुपए और लो लेवल 17.4 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 415 करोड़ रुपए है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी में सितंबर 2023 से अब तक प्रमोटर्स की शेयर होल्डंग 72.70% है। जबकि FIIs यानी फॉरेन इंवेस्टर्स की संख्या 0% से बढ़कर 2.15% हो गई है। जबकि पब्लिक के पास 25.13% शेयर्स हैं।

किसे मिलेगा फायदा? बोनस शेयर पाने के लिए कंपनी ने 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार) को रिकॉर्ड डेट (Record Date) तय की थी। यानी जिन निवेशकों के डीमैट खाते में 7 अक्टूबर तक इस कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही बोनस शेयर का फायदा मिलेगा। कंपनी फ्री रिजर्व में से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का इस्तेमाल इन बोनस शेयरों के लिए करेगी।