98% कर्ज चुकाने के बाद पीसी ज्वैलर का शेयर बना रॉकेट, 6 महीनों में उछला 83%; अभी और करा सकता है फायदा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज बुधवार को फिर से पीसी ज्वैलर के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। आज इसका शेयर 8 फीसदी से अधिक तक उछला है। करीब पौने 11 बजे ये बीएसई पर 5.44 फीसदी की मजबूती के साथ 14.34 रुपये पर है।

यह तेजी तब आई है, जब ज्वैलरी बनाने वाली इस कंपनी ने अपने बकाया कर्ज को चुकाने से जुड़ी अहम जानकारी दी। दरअसल कंपनी ने एक और कंसोर्टियम बैंक का बकाया कर्ज चुका दिया है।

14 में से 12 बैंकों का सारा बकाया कर्ज चुकाया इसी महीने कर्ज-मुक्त होने के अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए PC ज्वैलर लिमिटेड ने 30 सितंबर 2024 के सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के तहत एक और बैंक का सारा बकाया कर्ज चुका दिया। कर्ज के इस भुगतान के साथ, कंपनी ने अब कंसोर्टियम के 14 में से 12 बैंकों का सारा बकाया कर्ज चुका दिया है।

तय तारीख से पहले ही पेमेंट खास बात ये है कि पीसी ज्वैलर ने अब तक के सभी भुगतान तय तारीख से पहले ही पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा, नए भुगतान के साथ कंपनी ने बैंकों के 98% से अधिक बकाया कर्ज का निपटारा कर दिया है। कंपनी बैंकों के बाकी बचे 2% से भी कम बकाया कर्ज को चुकाने और इसी महीने कर्ज-मुक्त होने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिससे उसकी बैलेंस शीट और वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी।