IPO News: हीरो मोटर्स, जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल की एक साथ मार्केट में एंट्री, लिस्टिंग पर दिया 51% तक प्रॉफिट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज तीन कंपनियों की लिस्टिंग हुई है। आईपीओ के बाद आज हीरो मोटर्स, जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल ने शेयर बाजार में शुरुआत की। इनमें से एक कंपनी ने हल्की गिरावट और बाकी दो ने सॉलिड मजबूती के साथ शुरुआत की। आइए जानते हैं तीनों की डिटेल।

Hero Motors IPO Listing पहले बात करते हैं हीरो मोटर्स की, जिसकी लिस्टिंग निगेटिव रही। इसका शेयर 84 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 1.90 रुपये या 2.26 फीसदी गिरकर 82.10 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई पर इसने 2 रुपये या 2.38 फीसदी की गिरावट के साथ 82 रुपये पर शुरुआत की। इसके आईपीओ को कुल मिलाकर 6.66 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

Jindal Supreme IPO Listing अब बात करते हैं जिंदल सुप्रीम की, जिसकी लिस्टिंग पॉजिटिव रही। इसका शेयर 93 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 28.90 रुपये या 31.08 फीसदी चढ़कर 121.90 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई पर इसने 27 रुपये या 29.03 फीसदी की तेजी के साथ 120 रुपये पर शुरुआत की। इसके आईपीओ को कुल 177.03 गुना सब्सक्राइब किया गया था।