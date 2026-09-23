IPO News: हीरो मोटर्स, जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल की एक साथ मार्केट में एंट्री, लिस्टिंग पर दिया 51% तक प्रॉफिट
आज शेयर बाजार में हीरो मोटर्स, जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल की लिस्टिंग हुई। हीरो मोटर्स में हल्की गिरावट दिखी, जबकि जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल ने मजबूत शुरुआत की।
HighLights
हीरो मोटर्स की लिस्टिंग में हल्की गिरावट दर्ज हुई
जिंदल सुप्रीम ने शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की
एसएस रिटेल ने सबसे अधिक प्रीमियम पर लिस्टिंग की
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज तीन कंपनियों की लिस्टिंग हुई है। आईपीओ के बाद आज हीरो मोटर्स, जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल ने शेयर बाजार में शुरुआत की। इनमें से एक कंपनी ने हल्की गिरावट और बाकी दो ने सॉलिड मजबूती के साथ शुरुआत की। आइए जानते हैं तीनों की डिटेल।
Hero Motors IPO Listing
पहले बात करते हैं हीरो मोटर्स की, जिसकी लिस्टिंग निगेटिव रही। इसका शेयर 84 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 1.90 रुपये या 2.26 फीसदी गिरकर 82.10 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई पर इसने 2 रुपये या 2.38 फीसदी की गिरावट के साथ 82 रुपये पर शुरुआत की। इसके आईपीओ को कुल मिलाकर 6.66 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
Jindal Supreme IPO Listing
अब बात करते हैं जिंदल सुप्रीम की, जिसकी लिस्टिंग पॉजिटिव रही। इसका शेयर 93 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 28.90 रुपये या 31.08 फीसदी चढ़कर 121.90 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई पर इसने 27 रुपये या 29.03 फीसदी की तेजी के साथ 120 रुपये पर शुरुआत की। इसके आईपीओ को कुल 177.03 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
SS Retail IPO Listing
एसएस रिटेल ने सबसे अधिक फायदा कराया। इसका शेयर 424 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले बीएसई पर 215.10 रुपये या 50.73 फीसदी प्रीमियम के साथ 639.10 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई पर इसने 200 रुपये या 47.17 फीसदी की तेजी के साथ 624 रुपये पर शुरुआत की। इसके आईपीओ को कुल 107.41 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
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