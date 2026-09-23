गौतम अदाणी का एयरलाइन वाला प्लान: क्यों लटका है मामला? सरकार ने दिया जवाब

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन बिजनेस में आने की अदाणी ग्रुप की योजनाओं की फिर से जांच हो रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अदाणी एयरपोर्ट्स ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में छूट मांगी थी, जिससे ग्रुप के लिए एयरलाइन शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता था।

मिनिस्टर ने मंगलवार, 22 सितंबर को कहा कि इस मामले में शामिल सभी पक्षों के हितों का संतुलित आकलन जरूरी है। सरकार ने साफ किया कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए शेड्यूल्ड एयरलाइन की ओनरशिप या उसे चलाने पर कोई सामान्य रोक नहीं है। हालांकि कुछ एयरपोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट में खास पाबंदियां हैं।

इस चीज की जांच करेगी सरकार मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले पर सवालों का जवाब देते हुए मिनिस्टर ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट एग्रीमेंट से जुड़े खास प्रावधानों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा कि दूसरे प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटरों को किसी सामान्य नियम के तहत एयरलाइन चलाने से नहीं रोका गया है। हालांकि, कोई भी फैसला लेने से पहले मंत्रालय संबंधित कॉन्ट्रैक्ट प्रावधानों और किसी भी संभावित टकराव की जांच करेगा।

पाबंदियों में बदलाव की मांग मिनिस्टर ने कहा कि सरकार का नजरिया एविएशन सेक्टर में एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के हितों में संतुलन बनाने पर फोकस करेगा।

यह मामला तब चर्चा में आया जब जून में अदाणी एयरपोर्ट्स की ओर से AAI को भेजे गए एक कम्युनिकेशन की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उन पाबंदियों में बदलाव की मांग की गई थी जिनसे अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और उसकी सहयोगी कंपनियों को शेड्यूल्ड एयरलाइन में निवेश करने, उसे स्थापित करने, खरीदने, उसकी ओनरशिप लेने या उसे कंट्रोल करने की इजाजत मिल सकती थी।