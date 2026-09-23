गौतम अदाणी का एयरलाइन वाला प्लान: क्यों लटका है मामला? सरकार ने दिया जवाब
अदाणी ग्रुप की एयरलाइन बिजनेस में आने की योजनाएं सिविल एविएशन मिनिस्टर द्वारा समीक्षाधीन हैं। मंत्री ने कहा कि अभी ...और पढ़ें
HighLights
अदाणी ग्रुप की एयरलाइन बिजनेस में आने की योजनाएं समीक्षाधीन हैं
सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया
सरकार कॉन्ट्रैक्ट प्रावधानों और संभावित हितों के टकराव की जांच करेगी
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। एयरलाइन बिजनेस में आने की अदाणी ग्रुप की योजनाओं की फिर से जांच हो रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अदाणी एयरपोर्ट्स ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में छूट मांगी थी, जिससे ग्रुप के लिए एयरलाइन शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता था।
मिनिस्टर ने मंगलवार, 22 सितंबर को कहा कि इस मामले में शामिल सभी पक्षों के हितों का संतुलित आकलन जरूरी है। सरकार ने साफ किया कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए शेड्यूल्ड एयरलाइन की ओनरशिप या उसे चलाने पर कोई सामान्य रोक नहीं है। हालांकि कुछ एयरपोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट में खास पाबंदियां हैं।
इस चीज की जांच करेगी सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले पर सवालों का जवाब देते हुए मिनिस्टर ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट एग्रीमेंट से जुड़े खास प्रावधानों की ओर इशारा किया।
उन्होंने कहा कि दूसरे प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटरों को किसी सामान्य नियम के तहत एयरलाइन चलाने से नहीं रोका गया है। हालांकि, कोई भी फैसला लेने से पहले मंत्रालय संबंधित कॉन्ट्रैक्ट प्रावधानों और किसी भी संभावित टकराव की जांच करेगा।
पाबंदियों में बदलाव की मांग
मिनिस्टर ने कहा कि सरकार का नजरिया एविएशन सेक्टर में एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के हितों में संतुलन बनाने पर फोकस करेगा।
यह मामला तब चर्चा में आया जब जून में अदाणी एयरपोर्ट्स की ओर से AAI को भेजे गए एक कम्युनिकेशन की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उन पाबंदियों में बदलाव की मांग की गई थी जिनसे अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और उसकी सहयोगी कंपनियों को शेड्यूल्ड एयरलाइन में निवेश करने, उसे स्थापित करने, खरीदने, उसकी ओनरशिप लेने या उसे कंट्रोल करने की इजाजत मिल सकती थी।
जॉइंट वेंचर बनाने पर फोकस
अदाणी ग्रुप की एयरलाइन योजनाओं पर तब ध्यान गया जब जुलाई में आई रिपोर्ट्स से पता चला कि ग्रुप ने एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के एयरलाइन चलाने पर रोक लगाने वाले नियमों में ढील के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से संपर्क किया था।
अदाणी एयरपोर्ट्स ने जून के पहले हफ्ते में AAI को पत्र लिखकर एयरलाइन बिजनेस में आने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी और जवाब का इंतजार कर रही थी। ग्रुप जॉइंट वेंचर बनाने पर भी विचार कर रहा था, जिसमें प्रस्तावित एयरलाइन में AAI की हिस्सेदारी हो सकती थी।
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