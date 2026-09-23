Stocks in Action: आज कैसा रहेगा शेयर बाजार? गिफ्ट निफ्टी में है गिरावट; लेमन ट्री समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज फिर से शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है। दरअसल सुबह सवा 7 बजे के आस-पास गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 58.5 अंक या 0.25 फीसदी गिरकर 23,341.50 पर है, जो स्टॉक मार्केट में कमजोर ओपनिंग का संकेत हो सकता है।

इस बीच क्रूड के दामों में थोड़ी नरमी आई है। क्रूड ऑयल 90 डॉलर के नीचे है, जबकि ब्रेंट क्रूड 98.90 डॉलर है। जानकारों का कहना है कि आने वाले सेशन में निफ्टी अपने हालिया कंसोलिडेशन को बढ़ा सकता है और 23,115-23,650 की बड़ी रेंज में ट्रेड कर सकता है। आइए जानते हैं आज कौन-से शेयरों में हलचल दिख सकती है।

Q1 Results Today - अन्नू प्रोजेक्ट्स और विंसम यार्न्स आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगे। Persistent Systems - पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने एक वॉलंटरी पब्लिक टेकओवर ऑफ़र के जरिए 75.68 लाख इक्विटी शेयर हासिल किए हैं, जो नगारो SE की कुल शेयर पूँजी का लगभग 61.15 प्रतिशत है। IRB Infrastructure Developers - बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और कंपनी को अपनी नॉन-कोर एसेट्स (मुख्य कारोबार से अलग संपत्तियों) से पैसा कमाने के लिए अधिकृत किया है। इसके तहत पुणे जिले के ताजे और पिंपलोली गांवों में आर्यन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स (AIIPL) की कुल 1,100 एकड़ जमीन में से लगभग 350 एकड़ जमीन का कई चरणों में विकास किया जाएगा।

Allcargo Terminals - अगस्त 2026 में ऑलकार्गो टर्मिनल्स का कुल वॉल्यूम 65,600 TEUs (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) रहा, जिसमें साल-दर-साल 6 प्रतिशत और पिछले महीने की तुलना में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 360 ONE WAM - कंपनी के बोर्ड ने 15 फरवरी 2027 से आशीष अग्रवाल को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है। उन्हें 'की मैनेजेरियल पर्सनल' (KMP) का दर्जा दिया गया है। Lemon Tree Hotels - लेमन ट्री होटल्स ने नासिक में 'कीज प्राइमा बाय लेमन ट्री होटल्स' खोलने की घोषणा की है। यह शहर में ग्रुप का पहला होटल है और इससे महाराष्ट्र में उनकी मौजूदगी और मजबूत होगी। LG Electronics India - त्योहारी बिक्री में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए नए बाजार जोड़कर एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। आने वाले सालों में कुल रेवेन्यू में विदेशी बाज़ारों का हिस्सा दोहरे अंकों में रहने की उम्मीद है।