नई दिल्ली। पेटीएम (Paytm Share Price) और पाइन लैब्स के शेयरों में 19 नवंबर को भारी गिरावट आ गई। यह गिरावट उन खबरों के बीच आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में और देरी हो सकती है। साथ ही, मर्चेंट-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क भी पहले की उम्मीदों के मुकाबले काफी कम हो सकते हैं।

पेटीएम की पैरेंट कंपनी 'वन 97 कम्युनिकेशंस' के शेयर 6 प्रतिशत गिरकर 1,777 रुपये पर आ गए। इस गिरावट के साथ ही पेटीएम के शेयर F&O के टॉप लूजर बन गए। वहीं,पाइन लैब्स के शेयरों में भी 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई और ये 163 रुपये पर आ गए।

MDR में देरी क्यों? दरअसल, प्रस्तावित MDR फ्रेमवर्क—जो पेमेंट कंपनियों के लिए कमाई का एक अतिरिक्त जरिया बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि 2027 की पहली छमाही में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही लागू हो पाएगा। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को इस बात की चिंता है कि ट्रांजैक्शन चार्ज लागू करने पर व्यापारियों और व्यापार संघों की ओर से कड़ा विरोध हो सकता है।