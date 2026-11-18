नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई (NSE Shares) के शेयर 18 नवंबर को तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती कारोबार में NSE के शेयरों में 2.5 प्रतिशत तक की तेजी आ गई। खास बात है कि फीकी लिस्टिंग के बाद आई गिरावट के बाद एनएसई के शेयरों ने जोरदार वापसी की है और लगातार तेजी दिखाई है। 1800 रुपये पर लिस्टिंग के बाद एनएसई के शेयरों ने 1640 रुपये का निचला स्तर छुआ था। इसके बाद से शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।

इस बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने इस स्टॉक पर सकारात्मक रुख बनाए रखा है और एक बड़ा टारगेट प्राइस तय दिया है। NSE के शेयरों में क्यों आई तेजी? दरअसल, कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में तेजी के चलते एनएसई के स्टॉक में भी मोमेंटम है। क्योंकि ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि MTF (मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी) पर संभावित पाबंदियों का इन शेयरों पर बहुत कम असर पड़ेगा। कंपनी के शेयर 2.5 प्रतिशत चढ़कर BSE पर 2,113.70 रुपये प्रति शेयर के उच्च स्तर पर पहुंच गए। इसके साथ ही यह 24 सितंबर को हुई अपनी 1,800 रुपये की लिस्टिंग कीमत से 17 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दिखा रहा है।