    दृश्यम, रेड और शैतान जैसी फिल्में बनाने वाली कंपनी ने मलयालम एक्टर के साथ की ₹100 Cr की डील; शेयर में जोरदार उछाल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 10:47 AM (IST)

    पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर में मजबूती दिख रही है

    नई दिल्ली। आज पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर में मजबूती दिख रही है। BSE पर कंपनी का शेयर (Panorama Studios International Share Price) 37.77 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले फ्लैट इसी रेट पर खुला। मगर एक खबर के बीच शेयर में उछाल आया और ये 39.50 रुपये तक पहुंच गया। करीब साढ़े 10 बजे पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल का शेयर 0.72 रुपये या 1.91 फीसदी की मजबूती के साथ 38.49 रुपये पर चल रहा है।

    पैनोरमा स्टूडियोज की बड़ी डील

    पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड, जो फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ने जाने-माने मलयालम एक्टर और प्रोड्यूसर निविन पॉली के साथ एक बड़े कोलैबोरेशन की घोषणा की है। इसके तहत 100 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ कई मलयालम फीचर फिल्में बनाई जाएंगी।
    इन फिल्मों को पैनोरमा स्टूडियोज के लिए कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक प्रोड्यूस करेंगे और निविन पॉली भी इन्हें प्रोड्यूस करेंगे।

    कई बड़ी फिल्में बना चुकी है कंपनी

    पैनोरमा स्टूडियोज ने अपनी शुरुआत से कई फिल्में बनाई हैं। इनमें ओमकारा के अलावा प्यार का पंचनामा 1 और 2, दृश्यम 1 और 2, रेड 1 और 2 और शैतान जैसी मूवीज शामिल हैं।

    अजय देवगन ने भी कर रखा है निवेश

    बता दें कि अजय देवगन ने भी पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल में निवेश कर रखा है। उनके पास कंपनी के 10,00,000 शेयर हैं। यानी अजय देवगन की कंपनी में कुल हिस्सेदारी 1.41 फीसदी है। ये डेटा सितंबर 2025 तिमाही के लिए शेयरहोल्डिंग के मुताबिक है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)