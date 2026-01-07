दृश्यम, रेड और शैतान जैसी फिल्में बनाने वाली कंपनी ने मलयालम एक्टर के साथ की ₹100 Cr की डील; शेयर में जोरदार उछाल

नई दिल्ली। आज पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल के शेयर में मजबूती दिख रही है। BSE पर कंपनी का शेयर (Panorama Studios International Share Price) 37.77 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले फ्लैट इसी रेट पर खुला। मगर एक खबर के बीच शेयर में उछाल आया और ये 39.50 रुपये तक पहुंच गया। करीब साढ़े 10 बजे पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल का शेयर 0.72 रुपये या 1.91 फीसदी की मजबूती के साथ 38.49 रुपये पर चल रहा है।

पैनोरमा स्टूडियोज की बड़ी डील पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड, जो फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ने जाने-माने मलयालम एक्टर और प्रोड्यूसर निविन पॉली के साथ एक बड़े कोलैबोरेशन की घोषणा की है। इसके तहत 100 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ कई मलयालम फीचर फिल्में बनाई जाएंगी।

इन फिल्मों को पैनोरमा स्टूडियोज के लिए कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक प्रोड्यूस करेंगे और निविन पॉली भी इन्हें प्रोड्यूस करेंगे।

कई बड़ी फिल्में बना चुकी है कंपनी पैनोरमा स्टूडियोज ने अपनी शुरुआत से कई फिल्में बनाई हैं। इनमें ओमकारा के अलावा प्यार का पंचनामा 1 और 2, दृश्यम 1 और 2, रेड 1 और 2 और शैतान जैसी मूवीज शामिल हैं।