24% तक कमाई कराएंगे ये 5 शेयर! मोतीलाल ओसवाल ने जताया भरोसा; चेक करें नाम और टार्गेट
मोतीलाल ओसवाल ने 5 शेयरों को खरीदने (Stocks To Buy) की सलाह दी है, जो निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनमें आईसीआईसीआई बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ...और पढ़ें
नई दिल्ली। यदि आप कोई नया शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल हजारों मौजूदा शेयरों में से किसी पर भी ऐसे ही दांव लगा देना सही तरीका नहीं है। बल्कि आपको कोई भी शेयर खरीदने से पहले, उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए। किसी ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए शेयरों को खरीदना भी एक सही तरीका हो सकता है।
ब्रोकेरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में 5 शेयरों के नाम सुझाए हैं, जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आगे जानिए इन शेयरों की डिटेल।
ये रही शेयरों की लिस्ट
|शेयर का नाम
|रेटिंग
|सोमवार का क्लोजिंग रेट (रुपये में)
|टार्गेट (रुपये में)
|संभावित रिटर्न (प्रतिशत में)
|आईसीआईसीआई बैंक
|खरीदें
|1,372
|1,700
|24
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
|खरीदें
|413
|500
|21
|जायडस वेलनेस
|खरीदें
|482
|575
|19
|भारती एयरटेल
|खरीदें
|2,102
|2,365
|13
|केईआई इंडस्ट्रीज
|खरीदें
|4,523
|4,960
|10
निफ्टी-बैंक निफ्टी के लिए क्या है अनुमान
रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर भी आउटलुक पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 26150 और फिर 26050 जोन पर है, जबकि रेजिस्टेंस (प्रतिरोध या अड़चन) 26400 और फिर 26500 जोन पर है। अब इसे 26400 और 26500 जोन की ओर ऊपर जाने के लिए 26250 जोन से ऊपर बने रहना होगा, जबकि सपोर्ट 26150 और फिर 26050 जोन पर देखे जा सकते हैं।
बैंक निफ्टी का सपोर्ट 59750 और फिर 59500 जोन पर है, जबकि रेजिस्टेंस 60437 और फिर 60750 जोन पर है। अब इसे 60437 और फिर 60750 जोन की ओर ऊपर जाने के लिए 60000 जोन से ऊपर बने रहना होगा, जबकि नीचे की ओर सपोर्ट 59750 और फिर 59500 लेवल पर देखा जा सकता है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
