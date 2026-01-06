24% तक कमाई कराएंगे ये 5 शेयर! मोतीलाल ओसवाल ने जताया भरोसा; चेक करें नाम और टार्गेट

नई दिल्ली। यदि आप कोई नया शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल हजारों मौजूदा शेयरों में से किसी पर भी ऐसे ही दांव लगा देना सही तरीका नहीं है। बल्कि आपको कोई भी शेयर खरीदने से पहले, उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए। किसी ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए शेयरों को खरीदना भी एक सही तरीका हो सकता है।

ब्रोकेरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक नई रिपोर्ट में 5 शेयरों के नाम सुझाए हैं, जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आगे जानिए इन शेयरों की डिटेल।

ये रही शेयरों की लिस्ट शेयर का नाम रेटिंग सोमवार का क्लोजिंग रेट (रुपये में) टार्गेट (रुपये में) संभावित रिटर्न (प्रतिशत में) आईसीआईसीआई बैंक खरीदें 1,372 1,700 24 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें 413 500 21 जायडस वेलनेस खरीदें 482 575 19 भारती एयरटेल खरीदें 2,102 2,365 13 केईआई इंडस्ट्रीज खरीदें 4,523 4,960 10 निफ्टी-बैंक निफ्टी के लिए क्या है अनुमान रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर भी आउटलुक पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 26150 और फिर 26050 जोन पर है, जबकि रेजिस्टेंस (प्रतिरोध या अड़चन) 26400 और फिर 26500 जोन पर है। अब इसे 26400 और 26500 जोन की ओर ऊपर जाने के लिए 26250 जोन से ऊपर बने रहना होगा, जबकि सपोर्ट 26150 और फिर 26050 जोन पर देखे जा सकते हैं।

बैंक निफ्टी का सपोर्ट 59750 और फिर 59500 जोन पर है, जबकि रेजिस्टेंस 60437 और फिर 60750 जोन पर है। अब इसे 60437 और फिर 60750 जोन की ओर ऊपर जाने के लिए 60000 जोन से ऊपर बने रहना होगा, जबकि नीचे की ओर सपोर्ट 59750 और फिर 59500 लेवल पर देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें - Adani Ports ने दिसंबर में दर्ज की मजबूत कार्गो ग्रोथ, कंटेनर ट्रैफिक से मिला सपोर्ट; फिर भी लाल निशान में शेयर



