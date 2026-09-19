NSE IPO GMP धड़ाम: लिस्टिंग से पहले 70% से ज्यादा गिरा ग्रे मार्केट प्रीमियम, निवेशकों की बढ़ी धड़कनें﻿

आईएएनएस, मुंबई। NSE IPO GMP: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) लिस्टिंग से पहले तेज गिरावट का शिकार हुआ है।

ग्रे मार्केट को कवर करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, इसका जीएमपी आईपीओ खुलने से कुछ दिन पहले 300 रुपये के पार जा पहुंचा था। लेकिन शनिवार दोपहर तक घटकर 87 रुपये रह गया, जो अपने उच्चतम स्तर से करीब 71 प्रतिशत कम है। हालांकि ग्रे मार्केट में उत्साह कमजोर पड़ा है, इसके बावजूद 22,569 करोड़ रुपये के एनएसई आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

दूसरे दिन पूरा सब्सक्राइब हुआ NSE IPO शुक्रवार को बोली के दूसरे दिन NSE IPO इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 8.86 करोड़ शेयरों के मुकाबले 10.28 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) आधारित है, जिसके तहत मौजूदा शेयरधारक 12.64 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शेयर बिक्री से प्राप्त राशि सीधे एनएसई के पास नहीं जाएगी। कंपनी ने आईपीओ के लिए 1,700 रुपये से 1,785 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ऊपरी प्राइस बैंड पर एनएसई का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) लगभग 4.42 लाख करोड़ रुपये बैठता है। यह सार्वजनिक निर्गम 21 सितंबर को बंद होगा, जबकि कंपनी के शेयरों के 24 सितंबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल एक अनौपचारिक संकेतक होता है, जो यह दर्शाता है कि निवेशक सूचीबद्ध होने से पहले इश्यू मूल्य के ऊपर कितनी अतिरिक्त कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीएमपी किसी भी तरह से यह सुनिश्चित नहीं करता कि शेयर प्रीमियम पर ही सूचीबद्ध होगा।

कैसा रहा NSE का वित्तीय प्रदर्शन? वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो एनएसई का वित्त वर्ष 2025-26 में संचालन से राजस्व 16,601.31 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 17,140.67 करोड़ रुपये की तुलना में तीन प्रतिशत से अधिक कम है।