खुलने से पहले धड़ाम हुआ NSE IPO का Live GMP, 300 से सीधे 190 रुपये पर आ पहुंचा; किस बात से घबरा गए निवेशक?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। NSE IPO GMP: भारत के दूसरे सबसे बड़े आईपीओ NSE IPO का इंतजार खत्म हो चुका है। इसका सब्सक्रिप्शन 17 सितंबर से खुलेगा। लेकिन तारीख घोषित होते ही इसका ग्रे प्रीमियम मार्केट धड़ाम हो गया। इसका जीएमपी 300 से गिरकर 200 रुपये से भी नीचे जा चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि निवेशक घबरा गए? आइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ से जुड़ी जरूरी बातें जानते हैं।

इनवेस्टोग्रेन के अनुसार इस समय NSE IPO का जीएमपी 189 रुपये है। यानी यह अपने अपर प्राइस बैंड से 189 रुपये अधिक कीमत पर लिस्ट हो सकता है। इसका अपर प्राइस बैंड 1785 रुपये है। यानी LIVE GMP के अनुसार एनएसई आईपीओ की लिस्टिंग 1974 रुपये के स्तर पर हो सकती है। इसके हिसाब से निवेशकों को हर शेयर पर 10.59% का मुनाफा हो सकता है।

क्यों गिरा NSE IPO का GMP? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) IPO के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग ₹310 के उच्चतम स्तर से गिरकर ₹190 पर आ गया। ऐसा व्यापक सेकेंडरी मार्केट में कमजोरी, NSE से जुड़े शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग और आधिकारिक प्राइस बैंड की घोषणा के बाद हुए एडजस्टमेंट के कारण हुआ।

NSE IPO का साइज भी कम हुआ है गुरुवार को भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज ने अपने IPO का साइज 15% से ज्यादा घटा दिया, क्योंकि कुछ बड़े निवेशकों ने अपने बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या कम कर दी। अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कंपनी ने पहले प्लान किए गए 148.9 मिलियन शेयरों की संख्या को घटाकर 126.44 मिलियन कर दिया है। इस ऑफरिंग में पूरी तरह से मौजूदा शेयर शामिल होंगे, जिसमें कंपनी की इक्विटी कैपिटल का लगभग 5.1% हिस्सा बिक्री के लिए होगा; यह पहले प्लान किए गए लगभग 6% से कम है।

NSE के शेयर की बिक्री सब्सक्रिप्शन के लिए 17 सितंबर को खुलेगी और 21 सितंबर को बंद होगी, जबकि एंकर इन्वेस्टर की बोली 16 सितंबर को होगी। उम्मीद है कि स्टॉक 24 सितंबर या उसके आस-पास लिस्ट होगा। कब अस्तित्व में आया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? भारत में कई स्टॉक मार्केट स्कैम होने के बाद 1992 में NSE की स्थापना की गई थी। इसे अलग-अलग इलाकों के एक्सचेंज के बिखरे हुए नेटवर्क की जगह लेने के लिए बनाया गया था। NSE में शुरुआती निवेश करने वालों में भारतीय वित्तीय संस्थानों का एक समूह शामिल था, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC), IDBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) शामिल थे।