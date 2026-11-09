ऐसा हुआ तो 40000 के पार जा सकता है Nifty! बन रहा है बड़ा 'बुलिश ब्रेकआउट'; बस पार करना होगा ये अहम पड़ाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कल आई गिरावट के बाद आज निफ्टी 25000 के पार पहुंच गया। मगर क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि निफ्टी 40000 पर पहुंच सकता है? दरअसल CLSA के एक टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट में एक बड़ा 'बुलिश ब्रेकआउट' (तेजी का संकेत) बन रहा है। उनके अनुसार, निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में 26,000 के स्तर को पार कर सकता है और लॉन्ग टर्म में 40,000 तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार इमिडिएट टारगेट 26,300 है और उनका मानना है कि यदि निफ्टी इस लेवल को पार करता है, तो यह 31,000 से 40,000 तक जा सकता है।

अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर बंद हुआ तो... एनालिस्ट के मुताबिक अगर नवंबर के आखिर तक निफ्टी 25,500 के ऊपर बंद होता है, तो यह एक 'लॉन्ग-टर्म बाय सिग्नल' (लंबी अवधि के लिए खरीदारी का संकेत) होगा, जो अगस्त 2020 के बाद पहली बार देखने को मिलेगा। उन्होंने यह बुलिश आउटलुक इक्विटी मार्केट में हालिया रिकवरी के बाद पेश किया है।

पिछले हफ्ते निफ्टी 8.58% चढ़ा और इसने 27 फरवरी के बाद पहली बार 25,000 का लेवल पार किया। रविवार के विशेष दिवाली ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स 24,986.40 पर बंद हुआ, जो पिछले हफ्ते की तेजी के बाद 0.18% की मामूली गिरावट को दर्शाता है।

और मजबूत हो सकता है बुलिश नजरिया एनालिस्ट को उम्मीद है कि यह तेजी 26,000 के पार जाएगी, जिसमें 26,300 टेक्निकल लेवल (थ्रेशोल्ड) के रूप में उभरेगा। इस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट होने से लंबी अवधि का बुलिश नजरिया और मजबूत हो सकता है, जिससे 31,000-40,000 की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है।

मगर उनका मानना है कि अभी सबसे अहम स्तर 25,500 है। यदि नवंबर के आखिर तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर बंद हुआ तो यह बाजार के लॉन्ग-टर्म टेक्निकल आउटलुक में एक बड़ा बदलाव होगा।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट एनालिस्ट ने ये अनुमान ऐसे समय पर पेश किए हैं, जब ग्लोबल इक्विटी मार्केट (खासकर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स) में हाल ही में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत के बाद हुआ है।

दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की ओर से फिर से खरीदारी शुरू होने से भारतीय इक्विटी मार्केट में जोरदार रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट 20% की तेजी का संकेत दे रहा है।