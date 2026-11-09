ऐसा हुआ तो 40000 के पार जा सकता है Nifty! बन रहा है बड़ा 'बुलिश ब्रेकआउट'; बस पार करना होगा ये अहम पड़ाव
CLSA के एक विश्लेषक के अनुसार, भारतीय इक्विटी मार्केट में एक बड़ा 'बुलिश ब्रेकआउट' बन रहा है, जिससे निफ्टी शॉर्ट ...और पढ़ें
HighLights
CLSA विश्लेषक ने निफ्टी 40000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया
शॉर्ट टर्म में निफ्टी 26,000 और लॉन्ग टर्म में 40,000 संभव
कच्चे तेल में गिरावट और FIIs की खरीदारी से बाजार मजबूत
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कल आई गिरावट के बाद आज निफ्टी 25000 के पार पहुंच गया। मगर क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि निफ्टी 40000 पर पहुंच सकता है? दरअसल CLSA के एक टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट में एक बड़ा 'बुलिश ब्रेकआउट' (तेजी का संकेत) बन रहा है। उनके अनुसार, निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में 26,000 के स्तर को पार कर सकता है और लॉन्ग टर्म में 40,000 तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार इमिडिएट टारगेट 26,300 है और उनका मानना है कि यदि निफ्टी इस लेवल को पार करता है, तो यह 31,000 से 40,000 तक जा सकता है।
अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर बंद हुआ तो...
एनालिस्ट के मुताबिक अगर नवंबर के आखिर तक निफ्टी 25,500 के ऊपर बंद होता है, तो यह एक 'लॉन्ग-टर्म बाय सिग्नल' (लंबी अवधि के लिए खरीदारी का संकेत) होगा, जो अगस्त 2020 के बाद पहली बार देखने को मिलेगा। उन्होंने यह बुलिश आउटलुक इक्विटी मार्केट में हालिया रिकवरी के बाद पेश किया है।
पिछले हफ्ते निफ्टी 8.58% चढ़ा और इसने 27 फरवरी के बाद पहली बार 25,000 का लेवल पार किया। रविवार के विशेष दिवाली ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स 24,986.40 पर बंद हुआ, जो पिछले हफ्ते की तेजी के बाद 0.18% की मामूली गिरावट को दर्शाता है।
और मजबूत हो सकता है बुलिश नजरिया
एनालिस्ट को उम्मीद है कि यह तेजी 26,000 के पार जाएगी, जिसमें 26,300 टेक्निकल लेवल (थ्रेशोल्ड) के रूप में उभरेगा। इस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट होने से लंबी अवधि का बुलिश नजरिया और मजबूत हो सकता है, जिससे 31,000-40,000 की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है।
मगर उनका मानना है कि अभी सबसे अहम स्तर 25,500 है। यदि नवंबर के आखिर तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर बंद हुआ तो यह बाजार के लॉन्ग-टर्म टेक्निकल आउटलुक में एक बड़ा बदलाव होगा।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
एनालिस्ट ने ये अनुमान ऐसे समय पर पेश किए हैं, जब ग्लोबल इक्विटी मार्केट (खासकर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स) में हाल ही में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत के बाद हुआ है।
दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की ओर से फिर से खरीदारी शुरू होने से भारतीय इक्विटी मार्केट में जोरदार रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक में ब्रेकआउट 20% की तेजी का संकेत दे रहा है।
रुपये में मजबूती होगी तेजी का संकेत
एनालिस्ट ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आती है, तो यह पश्चिमी एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से जुड़े लेवल के टूटने का संकेत होगा। मध्य पूर्व में संघर्ष खत्म करने के लिए बातचीत में प्रगति की उम्मीदों के बीच, पिछले हफ्ते कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट आई। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड लगभग 97.48 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था।
रुपये के मामले में एनालिस्ट ने कहा कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले 93 के नीचे आता है, तो यह और मजबूती का संकेत होगा, जिससे यह 91 तक जा सकता है।
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