Multibagger Stock: गोल्ड माइनिंग स्टॉक बना मल्टीबैगर! ₹1 लाख को बनाया ₹1.78 करोड़; अब हर शेयर के हो जाएंगे 10

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मिडवेस्ट एनर्जी लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयरों के सब-डिविजन (स्प्लिट विभाजन) के लिए 25 सितंबर, 2026 को बतौर रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। इस कॉरपोरेट एक्शन को शेयरधारकों ने 8 सितंबर 2026 को पोस्टल बैलेट के जरिए मंजूरी दी थी।

₹10 की फेस वैल्यू वाले हर मौजूदा इक्विटी शेयर को ₹1 की फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा। नए शेयर हर तरह से मौजूदा शेयरों के बराबर (pari-passu) होंगे।

स्प्लिट की डिटेल रिकॉर्ड डेट: 25 सितंबर 2026

पुरानी फेस वैल्यू : ₹10

नई फेस वैल्यू : ₹1

मंजूरी का तरीका: पोस्टल बैलेट मिडवेस्ट एनर्जी के शेयर ने दिया जोरदार रिटर्न मिडवेस्ट एनर्जी का शेयर काफी शानदार रिटर्न देने में सफल रहा है। मार्च 2011 में लिस्टिंग के बाद से अब तक ये शेयर 17,845.75 फीसदी रिटर्न दे चुका है। इसका मतलब है कि जिसने भी इस शेयर में 1 लाख तब लगाए होंगे, उनकी वैल्यू 1.78 करोड़ रुपये होगी।