Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते NSE समेत आएंगे 11 आईपीओ, अभी से जीएमपी पहुंचा ₹208 तक; चेक करें लिस्ट
अगले हफ्ते 15 सितंबर से 11 नए आईपीओ खुलने जा रहे हैं, जिनमें 6 एसएमई और 5 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल ...और पढ़ें
HighLights
अगले हफ्ते 15 सितंबर से 11 नए आईपीओ खुलेंगे
इनमें 6 एसएमई और 5 मेनबोर्ड आईपीओ शामिल हैं
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे अधिक है
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगले हफ्ते 11 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। ये आईपीओ मंगलवार 15 सितंबर से खुलना शुरू होंगे, क्योंकि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा। अगले हफ्ते जो आईपीओ खुलने जा रहे हैं, उनमें से 6 एसएमई कैटेगरी के होंगे, जबकि 5 मेनबोर्ड के होंगे। आगे जानिए इन सभी आईपीओ की डिटेल।
मेनबोर्ड के आईपीओ
- सोनासेलेक्शन इंडिया लिमिटेड
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई आईपीओ)
- हीरो मोटर्स लिमिटेड
- जिंदल सुप्रीम (इंडिया) लिमिटेड
- एसएस रिटेल लिमिटेड
SME कैटेगरी के आईपीओ
- एक्सिओम गैस इंजीनियरिंग लिमिटेड
- खेरिया ऑटोकोम्प लिमिटेड
- स्पेक्ट्राए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड।
- क्वांटो एग्रोवर्ल्ड लिमिटेड
- शक्ति पॉलीटार्प लिमिटेड
- वामा वोवेनफैब लिमिटेड
ये है सभी आईपीओ की डिटेल
|IPO का नाम
|कब खुलेगा?
|कब होगा बंद?
|प्राइस बैंड
|IPO का साइज (करोड़ ₹)
|कहां होगी लिस्टिंग
|एक्सिओम गैस इंजीनियरिंग लिमिटेड
|18-सितंबर-2026
|22-सितंबर-2026
|50.00 से 53.00
|49.81
|एनएसई एसएमई
|खेरिया ऑटोकोम्प लिमिटेड
|17-सितंबर-2026
|21-सितंबर-2026
|96.00 से 101.00
|46.44
|एनएसई एसएमई
|सोनासेलेक्शन इंडिया लिमिटेड
|17-सितंबर-2026
|21-सितंबर-2026
|94.00 से 99.00
|141.57
|बीएसई, एनएसई
|स्पेक्ट्राए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड
|17-सितंबर-2026
|21-सितंबर-2026
|112.00 से 118.00
|42.52
|एनएसई एसएमई
|नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई आईपीओ)
|17-सितंबर-2026
|21-सितंबर-2026
|1700.00 से 1785.00
|22,561.57
|बीएसई
|हीरो मोटर्स लिमिटेड
|16-सितंबर-2026
|18-सितंबर-2026
|79.00 से 84.00
|1,000.00
|बीएसई, एनएसई
|जिंदल सुप्रीम (इंडिया) लिमिटेड
|16-सितंबर-2026
|18-सितंबर-2026
|88.00 से 93.00
|124.88
|बीएसई, एनएसई
|एसएस रिटेल लिमिटेड
|16-सितंबर-2026
|18-सितंबर-2026
|403.00 से 424.00
|500
|बीएसई, एनएसई
|क्वांटो एग्रोवर्ल्ड लिमिटेड
|15-सितंबर-2026
|17-सितंबर-2026
|67
|31.02
|बीएसई एसएमई
|शक्ति पॉलीटार्प लिमिटेड
|15-सितंबर-2026
|17-सितंबर-2026
|56.00 से 59.00
|26.93
|बीएसई एसएमई
|वामा वोवेनफैब लिमिटेड
|15-सितंबर-2026
|17-सितंबर-2026
|324.00 से 341.00
|49.54
|बीएसई एसएमई
किसका GMP सबसे ज्यादा?
- वामा वोवेनफैब लिमिटेड : 0
- शक्ति पॉलीटार्प लिमिटेड : 0
- क्वांटो एग्रोवर्ल्ड लिमिटेड : 0
- एसएस रिटेल लिमिटेड : 106 रुपये
- जिंदल सुप्रीम (इंडिया) लिमिटेड : 25 रुपये
- हीरो मोटर्स लिमिटेड : 24 रुपये
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड : 208 रुपये
- स्पेक्ट्राए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड : 0
- सोनासेलेक्शन इंडिया लिमिटेड : 0
- खेरिया ऑटोकोम्प लिमिटेड : 0
- एक्सिओम गैस इंजीनियरिंग लिमिटेड : 0
ये भी पढ़ें - पहली बार IPO प्राइस के ऊपर निकलेगा Paytm का शेयर? एक समय ₹340 तक फिसल गया था भाव; AI के कारण आ रही तेजी
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)