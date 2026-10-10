मुकेश अंबानी की इस कंपनी का खत्म हुआ वजूद, बेच दी ज्वाइंट वेंचर की सब्सिडियरी की 100% हिस्सेदारी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की रिलायंस की हिस्सेदारी वाली आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सब्सिडियरी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। यह समझौता कंपनी की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी), आलोक इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल लिमिटेड के जरिए किया गया। यह बिक्री 9 अक्टूबर 2026 को पूरी हुई, जिसके साथ ही 'मिलेटा ए.एस.' का आलोक इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी के तौर पर अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी अब इस कंपनी में आलोक इंडस्ट्रीज की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है।

कंपनी ने इसकी जानकारी 16 दिसंबर 2025 की एक घोषणा में दी थी। उस घोषणा में कंपनी ने कहा था कि व मिलेटा ए.एस. में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब कंपनी ने सब्सिडियरी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है और इस अहम कदम के साथ, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने बिजनेस को फिर से व्यवस्थित करने की योजनाओं में एक और रणनीतिक उपलब्धि हासिल कर ली है।

कंपनी ने दी जानकारी आलोक इंडस्ट्रीज ने 100% हिस्सेदारी बेचने की जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी। कंपनी ने फाइलिंग में लिखा- "कंपनी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी, आलोक इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल लिमिटेड ने कंपनी को जानकारी दी है कि उसने 9 अक्टूबर, 2026 को Mileta a.s. में अपनी 100% इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री पूरी कर ली है। इसके परिणामस्वरूप, Mileta a.s. अब कंपनी की सब्सिडियरी नहीं रही है।"