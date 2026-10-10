JIO IPO के प्राइस बैंड पर आया बड़ा अपडेट, इतने में मिलेगा अंबानी की कंपनी का आईपीओ; LIVE GMP ₹170 के पार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। JIO IPO: निवेशकों को मुकेश अंबानी की जियो आईपीओ का बेसब्री से इंतजार है। इस इंतजार के बीच एक बड़ी खबर है। हालांकि, खबर सूत्रों के हवाले से है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जियो ने 10.3 ट्रिलियन रुपये ($107 बिलियन) तक की मार्केट वैल्यू का टार्गेट रखा है। साथ ही सूत्र ने इसके आईपीओ के प्राइस बैंड पर भी जानकारी दी।

इस जानकारी के बीच जियो के जीएमपी में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। इसका जीएमपी 170 रुपये के पार जा चुका है। अभी चल रहे जीएमपी के अनुसार यह आईपीओ हर शेयर पर 170 रुपये से ज्यादा का मुनाफा दे सकता है। यानी यह अपने अपर प्राइस बैंड से 170 रुपये से ज्यादा उछलकर लिस्ट हो सकता है। आइए जानते हैं कि इसका प्राइस बैंड कितना हो सकता है और इस समय इसका लाइव जीएमपी कितना है।

कितना हो सकता है जियो आईपीओ का प्राइस बैंड? मामले की जानकारी रखने वाले ने बताया JIO IPO का प्राइस बैंड 1065 से 1119 रुपये हो सकता है। यानी इसका प्राइस बैंड 1119 रुपये है और इसका लोअर प्राइस बैंड 1065 रुपये हो सकता है। हालांकि, अभी इस संबंध में कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

कितना है Jio का Live GMP 10 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे जियो का लाइव जीएमपी 172 रुपये पर है। ग्रे मार्केट प्रीमियर पर नजर रखने वाली वेबसाइट इनवेस्टोग्रेन के अनुसार Jio IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले 7 ग्रे मार्केट सेशन में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। GMP ₹148 से बढ़कर ₹172 हो गया है, यानी इसमें ₹24 की बढ़ोतरी हुई है। इन सेशन में से 66.7% सेशन पॉजिटिव रहे और 33.3% नेगेटिव; प्रीमियम में ₹34 की रेंज में उतार-चढ़ाव देखा गया।

कितने वैल्यूएशन की उम्मीद कर रही जियो? जियो ने जून में 27 करोड़ (270 मिलियन) तक नए शेयर जारी करने के लिए अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था, जो इश्यू के बाद की उसकी इक्विटी कैपिटल का लगभग 2.93% है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि कंपनी पहले लगभग 11 ट्रिलियन रुपये की वैल्यूएशन की उम्मीद कर रही थी।