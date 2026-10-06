JIO IPO GMP: खुलने से पहले ही रॉकेट बना जियो का जीएमपी, हर शेयर पर दे रहा इतने रुपये के मुनाफे का संकेत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। JIO IPO GMO: मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ जल्द ही खुलने वाला है। लेकिन खुलने से पहले ही इसने ग्रे मार्केट में अपना तहलका मचा दिया है। जियो का जीएमपी उछाल मार रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर इस समय जियो का जीएमपी हर शेयर पर कितने रुपये की कमाई के संकेत दे रहा है।

Jio IPO GMP: कितना है जियो का जीएमपी जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ का जीएमपी 158 रुपये चल रहा है। यानी हर एक शेयर पर आपको 158 रुपये का इजाफा हो सकता है। हालांकि, जीएमपी सिर्फ अनुमान है। इस अनुमान के तहत इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि कौन से आईपीओ की लिस्टिंग कितने पर हो सकती है। जरूरी नहीं कि आईपीओ का जीएमपी अच्छा है, तो उसकी लिस्टिंग भी धमाकेदार हो।

मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर से सब्क्रिप्शन के लिए खुल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीओ के जरिए कंपनी लगभग 3.8 अरब डॉलर जुटाना चाहती है और यह भारत की सबसे बड़ी लिस्टिंग हो सकती है। अगर यह आईपीओ 21 अक्टूबर को खुला तो इसकी संभावित लिस्टिंग 28 अक्टूबर को हो सकती है।