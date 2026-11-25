नई दिल्ली। देश की दिग्गज फिनटेक कंपनी फोनपे (PhonePe IPO) के आईपीओ पर एक बड़ा अपडेट आया है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फोनपे (PhonePe) ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले इस मामले की जानकारी रखने वाले बैंकरों ने बताया है कि कंपनी वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (Q4) में लगभग 12-15 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की योजना बना रही है।

सूत्रों ने आगे बताया कि मोबाइल पेमेंट क्षेत्र की यह प्रमुख कंपनी अगले दो हफ्तों में रिवाइज्ड 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (DRHP) दाखिल कर सकती है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत में जियो-पॉलिटिकल टेंशन और निवेशकों के सेंटिमेंट का हवाला देते हुए IPO प्रोसेस को रोक दिया था।

उथल-पुथल के बीच अटकलें खास बात है कि फोनपे आईपीओ को लेकर यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली एक और कंपनी, फ्लिपकार्ट में काफी उथल-पुथल चल रही है। वहां के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति ने एक दशक तक शीर्ष पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है; उनके कार्यकाल ने भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर को एक नई दिशा दी थी। एक सूत्र के अनुसार, फोनपे, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में नेट प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने में सफल रहा है। इससे कंपनी को पहले की उम्मीदों की तुलना में अधिक वैल्यूएशन पाने में मदद मिल सकती है।