नई दिल्ली। एपीएल अपोलो ट्यूब्स (apl apollo tubes shares) के शेयरों में भारी गिरावट का सिलसिला जारी है और आज भी यह स्टॉक 15 प्रतिशत तक टूट गया, लगातार दूसरी बार इस शेयर में 'लोअर सर्किट' लगा है। इस गिरावट के साथ ही एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर 2 कारोबारी सत्रों में 33 फीसदी तक गिर गए हैं। दरअसल, टाटा स्टील द्वारा कंपनी में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की प्रस्तावित डील को लेकर निवेशकों की चिंता के चलते वे लगातार इस स्टॉक को बेच रहे हैं।

APL अपोलो ट्यूब्स के शेयर सुबह के कारोबार में गिरकर 1342 रुपये पर आ गए। शुक्रवार के बंद भाव के मुकाबले इनमें अब तक लगभग 33 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अधिग्रहण की घोषणा के बाद सोमवार को यह शेयर 21.2 प्रतिशत टूट गया था।

डील के एलान के बाद क्यों गिरे शेयर? टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण की घोषणा के बाद, ब्रोकरेज फर्मों ने APL अपोलो को लेकर काफी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। इसके पीछे उन्होंने ज्यादा कर्ज (लीवरेज), कमाई में कमी (अर्निंग्स डाइल्यूशन), अधिग्रहण का महंगा मूल्यांकन और मौजूदा प्रमोटर के बाहर निकलने जैसे कारणों का हवाला दिया है।

ब्रोकरेज ने घटाए टारगेट ICICI सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक की रेटिंग को 'ऐड' (Add) से घटाकर 'सेल' (Sell) कर दिया है और इसका टारगेट प्राइस 2,200 रुपये से घटाकर 1,345 रुपये कर दिया है। इसके पीछे ब्याज लागत में बढ़ोतरी और इक्विटी डाइल्यूशन के जोखिम को कारण बताया गया है।