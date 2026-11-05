LIC Q2 Results: 12076 करोड़ मुनाफा, आय बढ़कर 262739 करोड़ रुपये; जानिए अन्य मोर्चे पर कैसे रहे तिमाही नतीजे?

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने FY27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 20% की बढ़ोतरी हुई है, और मुनाफा बढ़कर 12,076 करोड़ रुपये हो गया है।

सरकारी बीमा कंपनी ने पिछले साल की इसी तिमाही में 10,053 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) दर्ज किया था। रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया एलआईसी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 2,62,739 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले यह 2,39,614 करोड़ रुपये थी। एलआईसी ने नतीजे बाजार बंद होने के बाद जारी किए हैं। एलआईसी के शेयर 5 नवंबर को 408 रुपये के स्तर पर बंद हुए।