अमेरिकी मिड टर्म रिजल्ट के बाद रॉकेट बने Sensex और Nifty! निवेशकों की संपत्ति पहली बार ₹500 लाख करोड़ के पार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| शेयर बाजार में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी के बीच BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार Capitalization पहली बार ₹500 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। गुरुवार को यह बढ़कर ₹501.14 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह ₹493.44 लाख करोड़ था। यानी एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति में करीब ₹7.7 लाख करोड़ का इजाफा हुआ।

लगातार छठे कारोबारी सेशन में तेजी गुरुवार को बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 1,561 अंक की जोरदार बढ़त के साथ 78,862 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 457 अंक चढ़कर 24,419 अंक पर बंद हुआ। दोनों प्रमुख Index में लगातार छठे कारोबारी सेशन में तेजी दर्ज की गई।

पिछले 6 कारोबारी सेशन के दौरान सेंसेक्स में कुल 5,754 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं, निफ्टी इस अवधि में 1,881 अंक चढ़ चुका है। लगातार तेजी से बाजार में निवेशकों की संपत्ति में भी बड़ा इजाफा हुआ है।

कच्चे तेल में गिरावट और विदेशी निवेश से चढ़ा बाजार बाजार में आई इस तेजी के पीछे कई प्रमुख वजहें रहीं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की ओर से बाजार में मजबूत निवेश देखने को मिला। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव के नतीजों के बाद ग्लोबल मार्केट में भी जोरदार तेजी दर्ज की गई। इसका पॉजिटिव असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने घरेलू बाजार को ऊपर जाने में मदद की।