कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को भारत और विदेश में मिले ₹2225 करोड़ के नए ठेके, कुल ऑर्डर फ्लो पहुंचा ₹20000 करोड़

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2,225 करोड़ रुपये के ताजे ऑर्डर हासिल किए हैं, जिसमें भारत और विदेशी बाजारों में लगभग 2,031 करोड़ रुपये के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन, या टी एंड डी, कॉन्ट्रैक्ट आदि शामिल हैं। इसकी स्वीडिश सब्सिडियरी कंपनी, Linjemontage i Grästorp AB, ने स्वीडन में 130 केवी सबस्टेशन पर काम के लिए लगभग 194 करोड़ रुपये का ठेका अलग से हासिल किया है।

ऑर्डर जीतने से कंपनी के घोषित ऑर्डर फ्लो में अब तक FY27 में लगभग 20,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मैनेजमेंट के अनुसार साल-दर-साल 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इसलिए, कॉन्ट्रैक्ट का यह लेटेस्ट सेट सिर्फ बैकलॉग में एक नियमित जोड़ नहीं है, बल्कि टी एंड डी के केपीआईएल की ग्रोथ पाइपलाइन का प्रमुख चालक बने रहने का और प्रमाण है।

सबसे बड़ी ऑर्डर-बुक वर्टिकल टी एंड डी पहले से ही केपीआईएल की सबसे बड़ी ऑर्डर-बुक वर्टिकल थी, जो 30 जून 2026 तक इसके समेकित ऑर्डर बुक के 66,607 करोड़ रुपये का 44 प्रतिशत हिस्सा है। हाल ही में घोषित 2,225 करोड़ रुपये के ऑर्डर उस जून-अंत बैकलॉग का लगभग 3.3 प्रतिशत के बराबर हैं।

इसके बिजनेस को भारत और साथ ही विदेशी बाजारों में ग्रिड एक्सपेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी निकासी और बिजली नेटवर्क की विश्वसनीयता पर उच्च खर्च से लाभान्वित हो रहा है।

स्वीडिश कॉन्ट्रैक्ट बिजली डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी Ellevio AB द्वारा पब्लिक खरीद प्रोसेस के जरिए दिया गया था। लगभग 200 मिलियन SEK (190 करोड़ रुपये) की इस परियोजना में बोरलांगे में रेपबैकन में एक मौजूदा 130 केवी सबस्टेशन का रेनोवेशन और एक्सपेंशन शामिल है।

एक नया 130 kV सबस्टेशन होगा तैयार Linjemontage मौजूदा स्टेशन परिसर के अंदर ही एक नया 130 kV सबस्टेशन बनाएगी और उसे चालू सबस्टेशन से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद ग्रिड की मजबूती और क्षमता को बढ़ाना है। Ellevio ने बताया है कि आगे चलकर चार नई ओवरहेड लाइनें और एक 400 kV बे भी इसी नए स्टेशन से जोड़ी जाएंगी, ताकि इसे Svenska kraftnät के ट्रांसमिशन नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके।

स्वीडिश सब्सिडियरी इस प्रोजेक्ट को टर्नकी मॉडल पर पूरा करेगी, जिसमें सिविल और फाउंडेशन वर्क, कंट्रोल बिल्डिंग, कंट्रोल इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही काम शुरू होने की उम्मीद है, और फाइनल इंस्पेक्शन 15 अक्टूबर 2029 को तय किया गया है।

2,924 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया KPIL के MD और CEO मनीष मोहनोत ने कहा कि यह ऑर्डर कंपनी की एग्जीक्यूशन और इंजीनियरिंग क्षमताओं पर ग्राहक के भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड विस्तार और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में बढ़ता निवेश घरेलू और ग्लोबल बाजारों में बड़े मौके बना रहा है।

यह ऑर्डर KPIL की हाई-कॉम्प्लेक्स T&D प्रोजेक्ट्स पर फोकस की रणनीति को भी सपोर्ट करता है, जिसमें HVDC, GIS सबस्टेशन और डिजाइन-बिल्ड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। जून तिमाही में कंपनी ने ब्राजील को छोड़कर T&D रेवेन्यू में 2,924 करोड़ रुपये दर्ज किए थे, जो सालाना आधार पर 10% ज्यादा था, जबकि Linjemontage का रेवेन्यू 8% बढ़कर 833 करोड़ रुपये रहा।