रेलवे से ₹1140 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही रॉकेट बने इस कंपनी के शेयर, आया 8% का जोरदार उछाल; क्या काम करेगी कंपनी?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली|Jupiter Wagons Limited Share Price: देश की प्रमुख रेलवे इंजीनियरिंग और मोबिलिटी कंपनी जुपिटर वैगन्स लिमिटेड () को रेल मंत्रालय से 1140 करोड़ रुपए का भारी-भरकम ऑर्डर मिला। इस खबर के सामने आते ही कंपनी के शेयरों में 8% तक का उछाल देखने को मिला। रेल मंत्रालय के इस बड़े ऑर्डर के तहत कंपनी 2,583 वैगन का निर्माण करेगी, जिसमें मुख्य रूप से 'BOXNHL' और 'BOXNS' श्रेणी के वैगन शामिल हैं।

कैसा है जुपिटर वैगन्स के शेयरों का प्रदर्शन? जुपिटर वैगन्स लिमिटेड का स्टॉक BSE पर 191.31 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान यह 8% तेज होकर 197.23 रुपए (Jupiter Wagons Limited Share Price) तक पहुंच गया। हालांकि, दोपहर ढाई बजे तक यह 5% उछाल के साथ 190.19 रुपए पर कारोबार करता दिखा।

यह स्टॉक पिछले एक महीने में 14%, 6 महीने में 33% और 1 साल में 42% से ज्यादा का नुकसान करा चुका है। जबकि पिछले 5 साल में इसने 257% का रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52 हफ्ते का हाई 358 रुपए और लो लेवल 169 रुपए है। कंपनी का मार्केट कैप 8100 करोड़ रुपए (Jupiter Wagons Limited Market Cap) से ज्यादा है।

रेलवे की फ्रेट हिस्सेदारी को बढ़ाना लक्ष्य कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) विवेक लोहिया ने इस मौके पर कहा कि भारतीय रेलवे आज के समय में पहले के मुकाबले कहीं अधिक तेजी और बड़े पैमाने पर अपनी माल ढुलाई क्षमता को बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि जुपिटर वैगन्स ने वैगन निर्माण की पूरी वैल्यू चेन में अपनी उत्पादन क्षमता को बेहद मजबूत कर लिया है।