विदेश में भंग होगी मुकेश अंबानी की खिलौना कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला नोटिस; हटा दिया जाएगा Hamleys का नाम

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की एक कंपनी ब्रिटेन में भंग होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश खिलौना कंपनी 'हैमलीज' (Hamleys) का फ्रैंचाइज़िंग बिजनेस यूके में बंद होने के खतरे का सामना कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी हैमलीज (फ्रेंचाइजिंग) लिमिटेड को स्वैच्छिक रूप से रजिस्टर से हटाने के आवेदन के बाद यूनाइटेड किंगडम के कंपनी रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी।

कब भंग होगी कंपनी? एक्सचेंज फाइलिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने हैमलीज़ (फ्रैंचाइज़िंग) लिमिटेड द्वारा स्वेच्छा से बंद होने के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर एक गजट नोटिस प्रकाशित किया है। इस नोटिस के अनुसार, यदि अगले 2 महीने के भीतर (27 अक्टूबर 2026 से) कंपनी को बनाए रखने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया, तो HFL का नाम आधिकारिक रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और इसे पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा।

हैमलेज फ्रैंचाइजिंग ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 56.08 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। वित्त वर्ष 2026 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित कारोबार में इसका योगदान 0.0048% था, जबकि 31 दिसंबर 2025 तक इसकी शुद्ध संपत्ति शून्य थी। कंपनी ने स्वेच्छा से नाम हटाने (स्ट्राइक-ऑफ) के आवेदन के कारणों का उल्लेख नहीं किया। रिलायंस ने बताया कि उसे 28 अक्टूबर को दोपहर 3:11 बजे इस बारे में सूचना मिली।