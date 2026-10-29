'कागजी कंपनियों से शेयर बाजार को खतरा', कड़ी निगरानी की तैयारी; IPO में पैसा लगाने वाले सुनें SEBI चीफ ने क्या कहा?

नई दिल्ली। आपने शैल कंपनियों के बारे में काफी सुना होगा। शेल कंपनियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अवैध गतिविधियों और काले धन को सफेद करने के लिए होता है, और ऐसी कंपनियां शेयर बाजार के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में कहा कि बिना किसी आर्थिक गतिविधि वाली कुछ सूचीबद्ध कंपनियां 'शेल कंपनियों' की तरह काम करती हैं और बाजार में जोखिम बढ़ाती हैं।

तुहिन कांत पांडे ने यह भी बताया कि मार्केट रेगुलेटर एक ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसके तहत "थर्ड-पार्टी निगरानी एजेंसियां" यह जांच करेंगी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जा रहा है या नहीं, जिसका जिक्र ऑफर डॉक्यूमेंट में किया गया था।

क्या होती हैं शैल कंपनीज? शेल कंपनियां, ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका कोई सक्रिय व्यवसाय या संपत्ति नहीं होती है, और यह सिर्फ कागजों पर ही होती हैं। अक्सर इन कंपनियों का इस्तेमाल कालेधन को सफेद करने के लिए, फर्जी लेन-देन के लिए और टैक्स चोरी जैसे गलत कार्यों के लिए किया जाता है।