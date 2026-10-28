80 हजार वाला इंजेक्शन अब 7 हजार में, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने सस्ती की कैंसर की 397 दवाएं; पूरी लिस्ट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लगभग 397 कैंसर दवाओं की कीमतों में 85% तक की कटौती की है, जो 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
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केंद्र सरकार ने 397 कैंसर दवाओं के दाम घटाए।
दवाओं की कीमतों में 85% तक की भारी कटौती हुई।
सैमटेपा इंजेक्शन 80 हजार से 7 हजार रुपये का हुआ।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कैंसर दवाओं के दाम में बड़ी कटौती की है। लगभग 397 दवाओं के दामों में कटौती की गई है। इन दवाओं की कीमतें अब 85 फीसदी तक कम हो गई हैं। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
मूल और पेटेंट वाली दवाओं जैसे कीट्रूडा (Keytruda), टाग्रिसो (Tagrisso), ओपडायटा (Opdyta), लेनविमा (Lenvima) और वेनक्लेक्सटा (Venclexta) के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उनकी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) पहले जितनी ही बनी रहेगी।
80 वाला इंजेक्शन 7 हजार का हुआ
रुपये के हिसाब से सबसे भारी कटौती सैमटेपा (थियोटेपा 100 मिलीग्राम इंजेक्शन, 1 वायल) में देखी गई है, जिसका दाम ₹80,071.86 से सीधे घटकर ₹7,150.33 रह गया है। इस दवा की कीमत में ₹72,921.53 यानी लगभग 91.1% की बहुत बड़ी राहत मिली है।
प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ी गिरावट पाल्बोप्रो (पाल्बोसिक्लिब 125 मिलीग्राम, 21 कैप्सूल) में दर्ज की गई है, जहां ₹40,421.33 की दवा अब मात्र ₹2,720.00 में मिलेगी। इसमें ₹37,701.33 की कमी आई है, जो करीब 93.3% की रिकॉर्ड गिरावट है।
कौन सी दवा कितनी सस्ती हुई?
|क्र. सं.
|दवा का नाम
|क्षमता, ब्रांड और रूप
|पैक साइज
|पुरानी MRP (₹)
|नई MRP (₹)
|कितनी सस्ती हुई (बचत ₹)
|1
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, अबिरालाइव टैबलेट
|120 टैबलेट
|28,000.00
|4,840.00
|₹23,160.00
|2
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, अबिराप्रो टैबलेट
|120 टैबलेट
|28,744.00
|5,768.00
|₹22,976.00
|3
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, अबिराप्रो टैबलेट
|60 टैबलेट
|28,744.00
|6,194.00
|₹22,550.00
|4
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, अबिराट टैबलेट
|120 टैबलेट
|36,088.81
|4,064.48
|₹32,024.33
|5
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, अबिराटेड टैबलेट
|20 टैबलेट
|5,624.06
|2,531.76
|₹3,092.30
|6
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, अबिसम टैबलेट
|30 टैबलेट
|7,904.52
|1,279.49
|₹6,625.03
|7
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, अबिसम टैबलेट
|60 टैबलेट
|31,823.00
|5,000.17
|₹26,822.83
|8
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, अबिटेट टैबलेट
|120 टैबलेट
|25,883.24
|5,261.00
|₹20,622.24
|9
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, अबिटेट टैबलेट
|60 टैबलेट
|25,500.00
|5,249.00
|₹20,251.00
|10
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, अबिटेट यू टैबलेट
|120 टैबलेट
|37,417.36
|6,278.00
|₹31,139.36
|11
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, अबिटेट यू टैबलेट
|60 टैबलेट
|25,500.00
|5,246.00
|₹20,254.00
|12
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, अहाबिर टैबलेट
|120 टैबलेट
|33,876.50
|4,925.00
|₹28,951.50
|13
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, अहाबिर टैबलेट
|60 टैबलेट
|30,796.50
|4,692.00
|₹26,104.50
|14
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, सैमटिका टैबलेट
|120 टैबलेट
|30,488.00
|5,117.95
|₹25,370.05
|15
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, सैमटिका कैप्सूल
|60 टैबलेट
|31,823.00
|5,000.17
|₹26,822.83
|16
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, एक्सबिरा टैबलेट
|120 टैबलेट
|22,120.30
|11,048.46
|₹11,071.84
|17
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, एक्सबिरा टैबलेट
|60 टैबलेट
|22,687.50
|12,325.20
|₹10,362.30
|18
|अबिराटेरोन एसीटेट
|250 मिग्रा, जोस्टिव टैबलेट
|120 टैबलेट
|34,314.84
|4,820.65
|₹29,494.19
|19
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, जोस्टिव टैबलेट
|60 टैबलेट
|22,687.50
|7,376.26
|₹15,311.24
|20
|अबिराटेरोन एसीटेट
|500 मिग्रा, जैबप्रो टैबलेट
|60 टैबलेट
|22,500.00
|9,000.00
|₹13,500.00
|21
|एकालाब्रुतिनिब
|100 मिग्रा, एकाब्रुनाट कैप्सूल
|30 कैप्सूल
|14,531.25
|10,842.36
|₹3,688.89
|22
|एकालाब्रुतिनिब
|100 मिग्रा, एकालाब्रुतिनिब कैप्सूल
|6 कैप्सूल
|85,202.00
|85,202.00
|₹0.00 (समान)
|23
|एकालाब्रुतिनिब
|100 मिग्रा, एकलब्राइट कैप्सूल
|30 कैप्सूल
|17,999.00
|7,962.00
|₹10,037.00
|24
|एकालाब्रुतिनिब
|100 मिग्रा, कैल्केंस कैप्सूल
|6 कैप्सूल
|85,202.00
|85,202.00
|₹0.00 (समान)
|25
|एकालाब्रुतिनिब
|100 मिग्रा, कैल्केंस टैबलेट
|10 टैबलेट
|1,42,004.00
|1,42,004.00
|₹0.00 (समान)
|26
|एकालाब्रुतिनिब
|100 मिग्रा, कैपब्रुसम कैप्सूल
|30 कैप्सूल
|15,911.00
|7,364.95
|₹8,546.05
|27
|एकालाब्रुतिनिब
|100 मिग्रा, कैपब्रुसम कैप्सूल
|60 कैप्सूल
|29,257.00
|12,780.56
|₹16,476.44
|28
|अफाटिनिब
|20 मिग्रा, अफानाट 20 टैबलेट
|28 टैबलेट
|2,634.38
|2,303.14
|₹331.24
|29
|अफाटिनिब
|30 मिग्रा, अफानाट 30 टैबलेट
|28 टैबलेट
|3,956.25
|3,236.93
|₹719.32
|30
|अफाटिनिब
|40 मिग्रा, अफानाट 40 टैबलेट
|28 टैबलेट
|5,278.13
|4,172.69
|₹1,105.44
|31
|एलेक्टिनिब
|150 मिग्रा, एलेकेंस कैप्सूल
|224 कैप्सूल
|4,30,696.00
|4,30,696.00
|₹0.00 (समान)
|32
|अमिवांतामैब
|350 मिग्रा, राइब्रेवांट इन्फ्यूजन
|1 वायल
|85,075.89
|85,075.89
|₹0.00 (समान)
|33
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एनाब्रेज़ टैबलेट
|5 टैबलेट
|270.94
|200.71
|₹70.23
|34
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एनारज़ोल टैबलेट
|10 टैबलेट
|695.76
|73
|₹622.76
|35
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एनास्ट्रोलायव टैबलेट
|10 टैबलेट
|415
|145
|₹270.00
|36
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एनास्ट्रोनाट टैबलेट
|10 टैबलेट
|375
|184.33
|₹190.67
|37
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एरिमिडेक्स टैबलेट
|14 टैबलेट
|3,541.00
|3,541.00
|₹0.00 (समान)
|38
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एनाटेरो टैबलेट
|10 टैबलेट
|530.50
|57.00
|₹473.50
|39
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एनोसम टैबलेट
|50 टैबलेट
|2,822.90
|1,325.80
|₹1,497.10
|40
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, अरमोट्राज़ टैबलेट
|10 टैबलेट
|784.71
|146.78
|₹637.93
|41
|एनास्ट्रोज़ोल
|100 मिग्रा, एज़ाप्लास्ट इंजेक्शन
|1 इंजेक्शन
|5,088.14
|1,279.00
|₹3,809.14
|42
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, एलिनाल टैबलेट
|10 टैबलेट
|733.95
|78.63
|₹655.32
|43
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, फेमीट्राज़ टैबलेट
|30 टैबलेट
|1,497.15
|712.50
|₹784.65
|44
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, कुबोल टैबलेट
|14 टैबलेट
|280.90
|93.00
|₹187.90
|45
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, स्टेज़ोनेक्स टैबलेट
|10 टैबलेट
|922.43
|210.06
|₹712.37
|46
|एनास्ट्रोज़ोल
|1 मिग्रा, वोमाज़ोल टैबलेट
|10 टैबलेट
|458.85
|39.52
|₹419.33
|47
|एपैलूटामाइड
|60 मिग्रा, एप्लेट टैबलेट
|60 टैबलेट
|16,938.29
|14,250.00
|₹2,688.29
|48
|एपैलूटामाइड
|60 मिग्रा, अपनाट टैबलेट
|120 टैबलेट
|32,812.50
|29,306.96
|₹3,505.54
|49
|एपैलूटामाइड
|60 मिग्रा, एर्लामाइड टैबलेट
|60 टैबलेट
|15,357.19
|14,752.35
|₹604.84
|50
|एपैलूटामाइड
|60 मिग्रा, एर्लामाइड टैबलेट
|120 टैबलेट
|30,715.31
|30,020.10
|₹695.21
|51
|एपैलूटामाइड (Apalutamide)
|60 मिग्रा, प्रोअपासी टैबलेट (PROAPACI)
|120 टैबलेट
|37,139.43
|34,648.28
|₹2,491.15
|52
|एस्सिमिनिब (Asciminib)
|40 मिग्रा, कायज़िफिक टैबलेट (Kyzific)
|60 टैबलेट
|2,02,087.00
|2,02,087.00
|₹0.00 (समान)
|53
|एटेज़ोलिज़ुमैब (Atezolizumab)
|1200 मिग्रा, टेसेंट्रिक वायल (Tecentriq)
|1 वायल
|3,38,861.00
|3,38,861.00
|₹0.00 (समान)
|54
|एटेज़ोलिज़ुमैब (Atezolizumab)
|1875 मिग्रा, टेसेंट्रिक वायल (Tecentriq)
|1 वायल
|3,72,747.00
|3,72,747.00
|₹0.00 (समान)
|55
|एटेज़ोलिज़ुमैब (Atezolizumab)
|840 मिग्रा, टेसेंट्रिक वायल (Tecentriq)
|1 वायल
|2,37,540.00
|2,37,540.00
|₹0.00 (समान)
|56
|एवेल्लुमैब (Avelumab)
|200 मिग्रा, बावेन्सियो इंजेक्शन (Bavencio)
|10 एमएल
|1,35,000.00
|1,35,000.00
|₹0.00 (समान)
|57
|एक्सिटिनिब (Axitinib)
|1 मिग्रा, एक्सज़िब टैबलेट (Axzyb)
|14 टैबलेट
|503.43
|456
|₹47.43
|58
|एक्सिटिनिब (Axitinib)
|5 मिग्रा, एक्सज़िब टैबलेट (Axzyb)
|14 टैबलेट
|2,011.87
|1,452.00
|₹559.87
|59
|एक्सिटिनिब (Axitinib)
|1 मिग्रा, इनलाइटा टैबलेट (INLYTA)
|28 टैबलेट
|17,214.13
|16,095.00
|₹1,119.13
|60
|एक्सिटिनिब (Axitinib)
|5 मिग्रा, इनलाइटा टैबलेट (INLYTA)
|28 टैबलेट
|86,074.74
|79,890.00
|₹6,184.74
|61
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|100 मिग्रा, एज़ाएक्टिव इंजेक्शन (Azactiv)
|1 इंजेक्शन
|2,730.93
|1,399.00
|₹1,331.93
|62
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|100 मिग्रा, एज़ासाइटिन वायल (Azacytin)
|1 वायल
|6,337.00
|1,495.04
|₹4,841.96
|63
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|100 मिग्रा, एज़ाफैब इंजेक्शन (AZAFAB)
|1 वायल
|4,088.24
|1,491.00
|₹2,597.24
|64
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|100 मिग्रा, एज़ाफैब इंजेक्शन (AZAFAB INJECTION)
|1 वायल
|4,088.24
|1,491.00
|₹2,597.24
|65
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|100 मिग्रा, एज़ाशाइन इंजेक्शन (AZASHINE)
|1 वायल
|4,588.00
|1,438.00
|₹3,150.00
|66
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|200 मिग्रा, एज़ाशाइन टैबलेट (AZASHINE)
|14 टैबलेट
|17,964.00
|6,675.00
|₹11,289.00
|67
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|300 मिग्रा, एज़ाशाइन टैबलेट (AZASHINE)
|14 टैबलेट
|24,637.00
|9,356.00
|₹15,281.00
|68
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|100 मिग्रा, एक्सप्रेसज़ा वायल (XPREZA)
|1 वायल
|4,005.00
|1,979.02
|₹2,025.98
|69
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|200 मिग्रा, एक्सप्रेसज़ा टैबलेट (XPREZA)
|14 टैबलेट
|15,000.00
|11,499.46
|₹3,500.54
|70
|एज़ासिटिडिन (Azacitidine)
|300 मिग्रा, एक्सप्रेसज़ा टैबलेट (XPREZA)
|14 टैबलेट
|20,625.00
|14,248.13
|₹6,376.87
|71
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा, अवास्टिन वायल (Avastin)
|1 वायल
|33,863.00
|33,863.00
|₹0.00 (समान)
|72
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा, अवास्टिन वायल (Avastin)
|1 वायल
|1,23,506.00
|1,23,506.00
|₹0.00 (समान)
|73
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा/4 एमएल, बेवाकिज़ैब वायल (BEVACIZAB)
|4 एमएल वायल
|21,767.70
|5,930.13
|₹15,837.57
|74
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा/16 एमएल, बेवाकिज़ैब वायल (BEVACIZAB)
|16 एमएल वायल
|65,205.09
|8,956.75
|₹56,248.34
|75
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा, बेवाकल्प वायल (BEVAKALP)
|1 वायल
|10,500.00
|4,523.90
|₹5,976.10
|76
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा, बेवाकल्प वायल (BEVAKALP)
|1 वायल
|42,000.00
|13,136.00
|₹28,864.00
|77
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा, बेवरेस्ट इंजेक्शन (Bevarest)
|1 वायल
|19,288.00
|3,843.84
|₹15,444.16
|78
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा, बेवरेस्ट इंजेक्शन (Bevarest)
|1 वायल
|58,336.00
|12,596.14
|₹45,739.86
|79
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा, बेवाज़ा इंजेक्शन (BEVAZZA)
|4 एमएल वायल
|7,480.00
|7,480.00
|₹0.00 (समान)
|80
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा, बेवाज़ा इंजेक्शन (BEVAZZA)
|16 एमएल वायल
|45,782.00
|19,728.55
|₹26,053.45
|81
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा, सिज़ुमैब इंजेक्शन (CIZUMAB)
|1 वायल
|15,658.00
|3,103.00
|₹12,555.00
|82
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|300 मिग्रा, सिज़ुमैब इंजेक्शन (CIZUMAB)
|1 वायल
|17,900.00
|8,508.00
|₹9,392.00
|83
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा, सिज़ुमैब इंजेक्शन (CIZUMAB)
|1 वायल
|57,816.00
|10,211.00
|₹47,605.00
|84
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा, इवज़ुमैब इंजेक्शन (Ivzumab)
|1 वायल
|26,621.75
|4,493.00
|₹22,128.75
|85
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा, इवज़ुमैब इंजेक्शन (Ivzumab)
|1 वायल
|69,852.12
|13,512.00
|₹56,340.12
|86
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|100 मिग्रा, वरसावो वायल (Versavo)
|1 वायल
|7,686.00
|3,504.23
|₹4,181.77
|87
|बेवाकिज़ुमैब (Bevacizumab)
|400 मिग्रा, वरसावो वायल (Versavo)
|1 वायल
|55,005.00
|12,400.75
|₹42,604.25
|88
|बोसुटिनिब (Bosutinib)
|100 मिग्रा, बोनिटार टैबलेट (BONITAR)
|10 टैबलेट
|937.5
|912.48
|₹25.02
|89
|बोसुटिनिब (Bosutinib)
|400 मिग्रा, बोनिटार टैबलेट (BONITAR)
|10 टैबलेट
|2,809.69
|2,544.88
|₹264.81
|90
|ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन (Brentuximab Vedotin)
|50 मिग्रा/30 एमएल, एडीसीटीरिस वायल (ADCTERIS)
|1 वायल
|2,04,922.00
|2,04,922.00
|₹0.00 (समान)
|91
|ब्रिगटिनिब (Brigatinib)
|180 मिग्रा, एलुनब्रिग टैबलेट (ALUNBRIG)
|28 टैबलेट
|2,01,213.00
|2,01,213.00
|₹0.00 (समान)
|92
|ब्रिगटिनिब (Brigatinib)
|30 मिग्रा, एलुनब्रिग टैबलेट (ALUNBRIG)
|28 टैबलेट
|50,303.00
|50,303.00
|₹0.00 (समान)
|93
|ब्रिगटिनिब (Brigatinib)
|90 मिग्रा, एलुनब्रिग टैबलेट (ALUNBRIG)
|28 टैबलेट
|1,50,910.00
|1,50,910.00
|₹0.00 (समान)
|94
|बुसुल्फान (Busulfan)
|60 मिग्रा, बुसुप्रो इंजेक्शन (BUSUPRO)
|1 वायल
|7,600.00
|2,549.00
|₹5,051.00
|95
|कैबाज़िटैक्सेल (Cabazitaxel)
|60 मिग्रा, काबानाट वायल (Kabanat)
|1 वायल
|11,269.41
|6,395.68
|₹4,873.73
|96
|कैपमैटिनिब (Capmatinib)
|150 मिग्रा, राहिका टैबलेट (Rahika)
|60 टैबलेट (5x12)
|74,695.00
|74,695.00
|₹0.00 (समान)
|97
|कैपमैटिनिब (Capmatinib)
|200 मिग्रा, राहिका टैबलेट (Rahika)
|60 टैबलेट (5x12)
|77,273.00
|77,273.00
|₹0.00 (समान)
|98
|कारफिल्ज़ोमिब (Carfilzomib)
|60 मिग्रा, कारफिल्नाट वायल (CARFILNAT)
|1 वायल
|9,365.63
|5,376.25
|₹3,989.38
|99
|कारफिल्ज़ोमिब (Carfilzomib)
|60 मिग्रा, कारज़ोमिब इंजेक्शन (CARZOMIB)
|1 वायल
|13,650.00
|5,201.00
|₹8,449.00
|100
|कारफिल्ज़ोमिब (Carfilzomib)
|30 मिग्रा, काइप्रोलिस वायल (Kyprolis)
|1 वायल
|22,184.06
|22,184.06
|₹0.00 (समान)
|101
|कारफिल्ज़ोमिब (Carfilzomib)
|60 मिग्रा, काइप्रोलिस वायल (Kyprolis)
|1 वायल
|44,367.18
|44,367.18
|₹0.00 (समान)
|102
|कारमुस्टिन (Carmustine)
|100 मिग्रा, कॉन्शियम इंजेक्शन (Consium)
|1 वायल
|6,724.75
|5,396.73
|₹1,328.02
|103
|सेटुकसिमैब (Cetuximab)
|5 मिग्रा, एरबिटक्स इंजेक्शन (Erbitux)
|100 एमएल
|1,02,500.00
|1,02,500.00
|₹0.00 (समान)
|104
|सेटुकसिमैब (Cetuximab)
|5 मिग्रा, एरबिटक्स इंजेक्शन (Erbitux)
|20 एमएल
|20,500.00
|20,500.00
|₹0.00 (समान)
|105
|सेटुकसिमैब (Cetuximab)
|100 मिग्रा/20 एमएल, ल्यूपिटक्स इंजेक्शन (LUPITUX)
|1 वायल
|9,833.85
|8,055.90
|₹1,777.95
|106
|क्रिज़ोटिनिब (Crizotinib)
|200 मिग्रा, क्रिक्ज़ो कैप्सूल (CRIKZO)
|30 कैप्सूल
|6,100.00
|6,100.00
|₹0.00 (समान)
|107
|क्रिज़ोटिनिब (Crizotinib)
|250 मिग्रा, क्रिक्ज़ो कैप्सूल (CRIKZO)
|30 कैप्सूल
|7,600.00
|7,600.00
|₹0.00 (समान)
|108
|क्रिज़ोटिनिब (Crizotinib)
|200 मिग्रा, क्रिज़ॉक कैप्सूल (CRIZALK)
|60 कैप्सूल
|1,10,529.60
|1,03,220.00
|₹7,309.60
|109
|क्रिज़ोटिनिब (Crizotinib)
|250 मिग्रा, क्रिज़ॉक कैप्सूल (CRIZALK)
|60 कैप्सूल
|1,17,251.92
|1,09,500.00
|₹7,751.92
|110
|साइटाराबिन (Cytarabine)
|100 मिग्रा, साइट्रेज़ वायल (CYTRAZE 100)
|1 वायल
|148.45
|59.42
|₹89.03
|111
|साइटाराबिन (Cytarabine)
|1000 मिग्रा, साइट्रेज़ वायल (CYTRAZE 1000)
|1 वायल
|1,125.26
|343.05
|₹782.21
|112
|साइटाराबिन (Cytarabine)
|500 मिग्रा, साइट्रेज़ वायल (CYTRAZE 500)
|1 वायल
|575.71
|195
|₹380.71
|113
|डैकोमिटिनिब (Dacomitinib)
|15 मिग्रा, डैकोप्लिस टैबलेट (DACOPLICE)
|30 टैबलेट
|43,804.69
|43,804.69
|₹0.00 (समान)
|114
|डैकोमिटिनिब (Dacomitinib)
|30 मिग्रा, डैकोप्लिस टैबलेट (DACOPLICE)
|30 टैबलेट
|60,046.88
|60,046.88
|₹0.00 (समान)
|115
|डैकोमिटिनिब (Dacomitinib)
|45 मिग्रा, डैकोप्लिस टैबलेट (DACOPLICE)
|30 टैबलेट
|63,984.38
|63,984.38
|₹0.00 (समान)
|116
|डाराटुमुमैब (Daratumumab)
|100 मिग्रा, डार्ज़ालेक्स इन्फ्यूजन (Darzalex)
|1 वायल
|16,025.89
|16,025.89
|₹0.00 (समान)
|117
|डाराटुमुमैब (Daratumumab)
|100 मिग्रा, डार्ज़ालेक्स इंजेक्शन (Darzalex)
|1 वायल
|16,025.89
|16,025.89
|₹0.00 (समान)
|118
|डाराटुमुमैब (Daratumumab)
|400 मिग्रा, डार्ज़ालेक्स इन्फ्यूजन (Darzalex)
|1 वायल
|64,018.75
|64,018.75
|₹0.00 (समान)
|119
|डाराटुमुमैब (Daratumumab)
|1800 मिग्रा, डार्ज़ालेक्स फास्प्रो (Darzalex Faspro)
|1 वायल
|2,27,770.54
|2,27,770.54
|₹0.00 (समान)
|120
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|20 मिग्रा, डासानाट 20 टैबलेट (Dasanat)
|60 टैबलेट
|2,812.50
|1,085.93
|₹1,726.57
|121
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|50 मिग्रा, डासानाट 50 टैबलेट (Dasanat)
|60 टैबलेट
|6,093.75
|2,252.12
|₹3,841.63
|122
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|100 मिग्रा, डासाटिब टैबलेट (DASATIB)
|30 टैबलेट
|10,116.00
|1,380.32
|₹8,735.68
|123
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|50 मिग्रा, डासाटिब टैबलेट (DASATIB)
|60 टैबलेट
|10,791.00
|1,457.57
|₹9,333.43
|124
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|50 मिग्रा, डासाट्रू टैबलेट (DASATRUE)
|60 टैबलेट
|6,703.12
|2,030.50
|₹4,672.62
|125
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|70 मिग्रा, डासाट्रू टैबलेट (DASATRUE)
|60 टैबलेट
|8,765.62
|1,858.17
|₹6,907.45
|126
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|100 मिग्रा, डाशोरी टैबलेट (Dashori)
|30 टैबलेट
|8,345.00
|2,977.65
|₹5,367.35
|127
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|50 मिग्रा, डाशोरी टैबलेट (Dashori)
|60 टैबलेट
|8,767.00
|2,337.90
|₹6,429.10
|128
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|70 मिग्रा, डाशोरी टैबलेट (Dashori)
|60 टैबलेट
|11,127.00
|3,815.00
|₹7,312.00
|129
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|100 मिग्रा, डायरोनिब टैबलेट (DYRONIB)
|30 टैबलेट
|3,500.00
|1,378.00
|₹2,122.00
|130
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|50 मिग्रा, डायरोनिब टैबलेट (DYRONIB)
|60 टैबलेट
|12,187.00
|1,764.00
|₹10,423.00
|131
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|70 मिग्रा, डायरोनिब टैबलेट (DYRONIB)
|60 टैबलेट
|17,811.00
|1,808.00
|₹16,003.00
|132
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|100 मिग्रा, इनविस्टा टैबलेट (Invista)
|10 टैबलेट
|1,507.00
|1,275.20
|₹231.80
|133
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|50 मिग्रा, इनविस्टा टैबलेट (Invista)
|10 टैबलेट
|753.84
|649.37
|₹104.47
|134
|डासाटिनिब (Dasatinib)
|70 मिग्रा, इनविस्टा टैबलेट (Invista)
|10 टैबलेट
|1,056.00
|875.43
|₹180.57
|135
|डेसिटाबाइन (Decitabine)
|30 मिग्रा, डेसिटेक्स इंजेक्शन (DECITEX)
|1 वायल
|5,199.78
|2,751.50
|₹2,448.28
|136
|डेसिटाबाइन (Decitabine)
|50 मिग्रा, डेसिटेक्स इंजेक्शन (DECITEX)
|1 वायल
|5,840.05
|4,659.41
|₹1,180.64
|137
|डेसिटाबाइन (Decitabine)
|50 मिग्रा, नैटडेसिटा वायल (Natdecita)
|1 वायल
|4,344.38
|2,228.38
|₹2,116.00
|138
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|120 मिग्रा, डेगाप्राइड इंजेक्शन (DEGAPRIDE)
|1 वायल
|18,375.00
|10,033.01
|₹8,341.99
|139
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|80 मिग्रा, डेगाप्राइड इंजेक्शन (DEGAPRIDE)
|1 वायल
|14,000.00
|13,363.20
|₹636.80
|140
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|120 मिग्रा, डेघोर इंजेक्शन (Deghor)
|1 वायल
|21,048.00
|10,868.00
|₹10,180.00
|141
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|80 मिग्रा, डेघोर इंजेक्शन (Deghor)
|1 वायल
|17,656.00
|7,824.00
|₹9,832.00
|142
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|120 मिग्रा, फर्मैगॉन इंजेक्शन (FIRMAGON)
|2 वायल सेट
|37,087.50
|31,225.60
|₹5,861.90
|143
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|80 मिग्रा, फर्मैगॉन इंजेक्शन (FIRMAGON)
|1 वायल सेट
|17,001.56
|12,513.70
|₹4,487.86
|144
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|120 मिग्रा, सेगारेलिक्स इंजेक्शन (SEGARELIX)
|1 वायल
|22,584.00
|6,770.73
|₹15,813.27
|145
|डेगारेलिक्स (Degarelix)
|80 मिग्रा, सेगारेलिक्स इंजेक्शन (SEGARELIX)
|1 वायल
|16,424.00
|6,102.29
|₹10,321.71
|146
|डेनोसुमैब (Denosumab)
|60 मिग्रा, डेब्रूमैब इंजेक्शन (Debrumab)
|1 एमएल पीएफएस
|22,031.25
|5,941.00
|₹16,090.25
|147
|डेनोसुमैब (Denosumab)
|60 मिग्रा, डेनाक्सा सिरिंज (DENAXA)
|1 एमएल पीएफएस
|17,531.25
|7,866.08
|₹9,665.17
|148
|डेनोसुमैब (Denosumab)
|60 मिग्रा, डेनब्री इंजेक्शन (Denbri)
|1 एमएल पीएफएस
|29,312.60
|7,239.00
|₹22,073.60
|149
|डेनोसुमैब (Denosumab)
|60 मिग्रा, डेनमैट इंजेक्शन (Denmab)
|1 पीएफएस
|18,749.95
|6,697.50
|₹12,052.45
|150
|डेनोसुमैब (Denosumab)
|120 मिग्रा, डेनोसी इंजेक्शन (DENOCI)
|1 वायल
|35,560.00
|18,772.91
|₹16,787.09
इसके अलावा अन्य कई प्रमुख दवाओं के दामों में भी भारी कमी की गई है। हरटुमैब (परटुज़ुमैब 30 मिलीग्राम) की कीमत ₹94,951 से घटकर ₹30,593 हो जाने से यह ₹64,358 सस्ती हुई है।
वहीं इवज़ुमैब 400 मिलीग्राम (बेवाकिज़ुमैब) के दाम ₹69,852.12 से कम होकर ₹13,512 पर आ गए हैं, जिससे मरीजों को ₹56,340 की सीधी बचत होगी। इसी तरह बेवाकिजैब 400 (बेवाकिज़ुमैब) भी ₹65,205.09 से घटकर मात्र ₹8,956.75 की रह गई है, जिससे यह ₹56,248 तक सस्ती हुई है।
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