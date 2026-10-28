Jio Platforms IPO Listing: जियो की मार्केट में धमाकेदार एंट्री, 21% से ज्यादा प्रीमियम पर लिस्टिंग; निवेशकों की हो गई मौज

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज बुधवार 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग हो गयी है। जैसा अनुमान था Jio Platforms की लिस्टिग वैसी ही रही। इसके शेयर ने बीएसई और एनएसई पर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 21 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम पर शुरुआत की।

जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में शेयरों का फाइनल प्राइस 1119 रुपये तय हुआ था, जबकि इसकी लिस्टिंग (Jio Platforms IPO Listing Price) बीएसई और एनएसई दोनों पर 1358 रुपये पर हुई। यानी इसने दोनों ही सूचकांकों पर 239 रुपये या 21.36 फीसदी प्रीमियम पर डेब्यू किया है।

कितना चल रहा था GMP? इंवेस्टरगेन के अनुसार जियो प्लेटफॉर्म्स का जीएमपी आज 247 रुपये चल रहा था। आईपीओ में शेयरों का फाइनल प्राइस 1119 रुपये तय हुआ। सब्सक्रिप्शन बंद होने के बाद से ही इसका GMP 20-22 फीसदी के आसपास स्थिर रहा।

जानकारों की राय क्या है? जानकार जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर को लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं। IPO के बाद FY2026 के लिए जियो का P/E रेशियो 34.4 गुना है, जो भारती एयरटेल (40 गुना P/E) की तुलना में आकर्षक है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि रेगुलेटरी बदलाव और फ्यूचर कैपिटल की जरूरतें टेलीकॉम सेक्टर के लिए जोखिम हैं। मगर वे जियो प्लेटफॉर्म्स के मार्केट शेयर को लेकर काफी संतुष्ट है।

कैसा रहा था आईपीओ? जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,188 करोड़ रुपये के IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चली तीन दिन की सब्सक्रिप्शन विंडो के दौरान, इसे कुल मिलाकर 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इस इश्यू के लिए लगभग 1.3 करोड़ आवेदन आए, जबकि एंकर इन्वेस्टर्स के हिस्से को मिलाकर कुल मांग 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

अलग-अलग कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने इस इश्यू की मांग बढ़ाई और अपने लिए आरक्षित हिस्से को 70.55 गुना सब्सक्राइब किया। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी 14 गुना सब्सक्राइब हुई, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से के लिए रिजर्व शेयरों के मुकाबले 2.72 गुना आवेदन मिले।