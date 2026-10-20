कल खुलेगा Jio का मेगा IPO, GMP में ₹245 की छलांग! लिस्टिंग पर 22% कमाई का संकेत; निवेशक क्या करें?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित IPO में पैसा लगाने का मौका अब बस एक दिन दूर है। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio) का IPO कल यानी 21 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। बाजार में इस मेगा IPO को लेकर जबरदस्त चर्चा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में तेजी ने निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। इश्यू खुलने से ठीक पहले GMP करीब ₹245 पहुंच गया है, जो ऊपरी प्राइस बैंड के मुकाबले लगभग 22% प्रीमियम का संकेत देता है।

GMP से कितनी कमाई का संकेत? इकोनॉमिक टाइम्स की 20 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो IPO का GMP ₹245 है। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 तय किया है। ऐसे में ऊपरी प्राइस बैंड पर शेयर की संभावित लिस्टिंग कीमत करीब ₹1,364 बैठती है।



IPO का ऊपरी प्राइस बैंड: ₹1,119

मौजूदा GMP: ₹245

संभावित लिस्टिंग कीमत: ₹1,364

संभावित प्रति शेयर अंतर: ₹245

संकेतित प्रीमियम: करीब 22% ₹30,213 करोड़ का देश का सबसे बड़ा IPO जियो प्लेटफॉर्म्स का यह इश्यू करीब ₹30,213 करोड़ का है। इसके जरिए कंपनी 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। इस आकार के साथ यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO बन सकता है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में Hyundai Motor India का ₹27,856 करोड़ का IPO सबसे बड़ा था।

IPO में आवेदन 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। शेयरों का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 है। रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट में 12 शेयर हैं। ऊपरी प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए कम से कम ₹13,428 लगाने होंगे।

जुटाए पैसे का क्या करेगी कंपनी? जियो प्लेटफॉर्म्स IPO से मिलने वाली रकम में से ₹27,500 करोड़ अपनी प्रमुख सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कुछ कर्ज को चुकाने या पहले भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करेगी। बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जा सकता है।