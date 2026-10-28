जियो प्लेटफॉर्म्स IPO की आज लिस्टिंग: GMP से बंपर मुनाफे की उम्मीद; एक्सपर्ट बोले, 'लॉन्ग टर्म के लिए शानदार'
जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का IPO आज 28 अक्टूबर को BSE और NSE पर लिस्ट होगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम ...और पढ़ें
HighLights
जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO आज 28 अक्टूबर को लिस्ट होगा
ग्रे मार्केट प्रीमियम से 22% से अधिक मुनाफे की उम्मीद
विशेषज्ञों ने इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए सुझाया
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 30,213 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक IPO को रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद, जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर आज बुधवार 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट के मौजूदा संकेत बताते हैं कि निवेशकों को लिस्टिंग पर अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
इंवेस्टरगेन के अनुसार जियो प्लेटफॉर्म्स का जीएमपी आज 247 रुपये चल रहा है। इसके आईपीओ में शेयरों का फाइनल प्राइस 1119 रुपये तय हुआ है। यानी मौजूदा जीएमपी के आधार पर इसकी लिस्टिंग 22.07 फीसदी प्रीमियम के साथ 1366 रुपये पर हो सकती है।
जानकारों की क्या है राय?
इस IPO के लिए सब्सक्रिप्शन बंद होने के बाद से ही इसका GMP 20-22 फीसदी के आसपास स्थिर बना हुआ है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम पर कोई रेगुलेटरी नियंत्रण नहीं होता है और यह निवेशकों को किसी तरह के रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।
विश्लेषक जियो के शेयर को लंबी अवधि के निवेश के रूप में देख रहे हैं। IPO के बाद FY2026 के लिए जियो का P/E रेशियो 34.4 गुना है, जो भारती एयरटेल (40 गुना P/E) की तुलना में एक आकर्षक डिस्काउंट है। जानकारों का मानना है कि रेगुलेटरी बदलाव और फ्यूचर कैपिटल की जरूरतें इस इंडस्ट्री के सामान्य जोखिम हैं, लेकिन बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स का दबदबा इसे सुरक्षा का एक बहुत मजबूत आधार देता है।
जानकार कहते हैं कि कंपनी की मजबूत ग्रोथ क्षमता को देखते हुए, लंबी अवधि के लिए इसे खरीदकर अपने पास बनाए रखना एक सही रणनीति हो सकती है।
दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी?
अगर लिस्टिंग के समय तक ग्रे मार्केट का यह रुझान बना रहता है, तो जियो अपनी पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान (मार्केट कैपिटल) कंपनी बन जाएगी, जिससे भारती एयरटेल लिमिटेड तीसरे स्थान पर खिसक जाएगी। शेयरों का अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े और ग्रे मार्केट में लगातार बना हुआ प्रीमियम, एक शानदार लिस्टिंग की उम्मीदों को और बढ़ा रहे हैं।
पूरी तरह से नया ऑफर रहा जियो आईपीओ
याद हो कि जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 21 से 23 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। तीन दिन के दौरान कंपनी ने 1,065–1,119 रुपये की प्राइस रेंज में अपने शेयर पेश किए थे, जिसमें लॉट साइज 12 इक्विटी शेयरों का था। जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO पूरी तरह से 27 करोड़ इक्विटी शेयरों का 'फ्रेश इश्यू' था, जिसमें 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) का कोई हिस्सा शामिल नहीं था।
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