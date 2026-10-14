Jio IPO News: मुकेश अंबानी की जियो ने फाइल किया RHP, 21 अक्टूबर को खुलेगा आईपीओ; पढ़ें पूरी डिटेल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Jio IPO News: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के सपोर्ट वाले जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का इंतजार खत्म हो चुका है। कंपनी ने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) फाइल कर दिया है।

RHP में दी गई जानकारी के मुताबिक, IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा। एंकर इन्वेस्टर की बोली लगाने की तारीख 19 अक्टूबर तय की गई है।

RHP फाइल करना पब्लिक ऑफरिंग की प्रक्रिया में एक और कदम है। इश्यू की अन्य जानकारी, जैसे कि इसका प्राइस बैंड और दूसरी शर्तें, प्रॉस्पेक्टस में दी गई हैं।

23 अक्टूबर तक खुला रहेगा JIO का IPO

RHP के अनुसार, एंकर इन्वेस्टर की बोली के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। IPO तीन दिनों के लिए खुला रहेगा - 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक और एंकर इन्वेस्टर की बोली इश्यू खुलने से दो दिन पहले होगी।

15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आकाश अंबानी जियो के आईपीओ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जियो आईपीओ से जुड़े सवालों का जवाब भी देंगे। रिलायंस के शेयर धारकों के लिए रिजर्व हैं इतने शेयर IPO में योग्य कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपये तक के शेयर और योग्य रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपये तक के शेयर रिजर्व किए जाएंगे, जिससे कुल रिजर्वेशन 3,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।

योग्य रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयरधारक वे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) हैं जिनके पास RHP फाइल करने की तारीख यानी 14 अक्टूबर को मूल कंपनी के पब्लिक इक्विटी शेयर थे, बशर्ते वे लागू पात्रता मानदंडों और रेगुलेटरी प्रतिबंधों को पूरा करते हों।

Jio IPO में 27 करोड़ शेयरों का नया इश्यू शामिल होगा Jio Platforms द्वारा पहले फाइल किए गए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, इस IPO में 27 करोड़ तक इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है, जिनमें से हर एक की फेस वैल्यू 10 रुपये है।