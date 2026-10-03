IPO News: तैयार रखिए पैसा! JIO IPO की तारीख पर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से लगेगी बोली और आएगा कमाई का मौका!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। मुकेश अंबानी के जियो आईपीओ को निवेशकों का लंबे अरसे से इंतजार था। 28 अगस्त को सेबी से मिली मंजूरी के बाद अब इसके खुलने का इंतजार भी खत्म होने वाला है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल होल्डिंग कंपनी जियो प्लेटफऑर्म्स लिमिटेड इस महीने अपना बहुप्रतीक्षित IPO लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

इस दिन से खुल सकता है जियो का आईपीओ मुकेश अंबानी की Reliance Industries की डिजिटल शाखा का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Jio IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए 21 से 23 अक्टूबर तक खुलने की उम्मीद है, जबकि एंकर बुक के लिए यह 19 अक्टूबर को खुल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को सकती है। हालांकि, अभी कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

एक सूत्र ने बताया, "Jio अपना IPO लॉन्च करने के काफी करीब है, हालांकि मार्केट की स्थिति और ग्लोबल घटनाक्रम इसके समय पर असर डालेंगे। सेबी के साथ रेगुलेटरी प्रोसेस काफी हद तक पूरी हो चुकी है और सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं।"

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि हाल की बैठकों में कंपनी को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और घरेलू निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। Jio IPO की संभावित ओपनिंग और लिस्टिंग डेट एंकर बुक: 19 अक्टूबर

IPO खुलेगा: 21 अक्टूबर

IPO बंद होगा: 23 अक्टूबर

संभावित लिस्टिंग: 28 अक्टूबर ये तारीखें बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती हैं और वित्तीय बाजारों में होने वाले बदलावों के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है। कितना बड़ा है Jio IPO मुकेश अंबानी की जियो ने अभी तक इश्यू के फाइनल साइज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मार्केट के अनुमानों के मुताबिक यह आईपीओ लगभग ₹37,700 करोड़ का हो सकता है। अगर यह इतना बड़ा हुआ, तो यह इश्यू हुंडई मोटर इंडिया के ₹27,858.75 करोड़ के IPO से भी बड़ा हो सकता है और भारतीय बाजार की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग में से एक बन सकता है।