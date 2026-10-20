JIO IPO: 30 गुना भरा जियो आईपीओ का एंकर बुक, किसने झोंके ₹81008000000; देश-विदेश के नामी निवेशकों ने लगाई बोलियां

नई दिल्ली। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (JIO IPO) का आईपीओ कल, 21 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। इससे पहले इस पब्लिक इश्यू की एंकर बुक 30 गुना सब्सक्राइब हो गई है। 8110 करोड़ रुपये की 'एंकर बुक' को इसके आकार से 30 गुना से अधिक की बोलियां मिली है। संस्थागत निवेशकों ने आईपीओ में अभूतपूर्व दिलचस्पी दिखाई, जो भारत के सबसे बड़े पब्लिक ऑफरिंग्स (IPO) में से एक माने जा रहे इस इश्यू के लिए काफी मजबूत संकेत है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, कुल संस्थागत मांग लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह पहला भारतीय IPO है जिसे इतने बड़े पैमाने पर मांग मिली है।

इसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े एसेट मैनेजर और सॉवरेन वेल्थ फंड, भारत की प्रमुख म्यूचुअल फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड शामिल हैं। इससे पता चलता है कि टेलीकॉम और डिजिटल सेवा कंपनी के प्रति संस्थागत निवेशकों की कितनी गहरी दिलचस्पी है।