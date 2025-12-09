Language
    2025 में अब तक कंपनियों ने IPO से जुटाए रिकॉर्ड ₹1.77 लाख करोड़, 150 से ज्यादा कंपनियों के शेयर धड़ाम!

    By Jagran BusinessEdited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    IPO News: कंपनियों ने 2025 में आईपीओ के माध्यम से 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ भी शामिल है। विश्लेषकों का ...और पढ़ें

    2025 में अब तक कंपनियों ने IPO से जुटाए रिकॉर्ड ₹1.77 लाख करोड़, 150 से ज्यादा कंपनियों के शेयर धड़ाम!

    एजेंसी, नई दिल्ली| कंपनियों ने 2025 में आईपीओ (IPO) से अब तक रिकॉर्ड 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें 16 दिसंबर और उससे पहले बंद होने वाले पांच कंपनियों के आईपीओ को शामिल किया गया है। इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 1.2 अरब डॉलर का आईपीओ भी शामिल है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 2024 में कंपनियों ने आईपीओ से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।

    आईपीओ के जरिये धन जुटाने में होने वाली वृद्धि एक परिपक्व पूंजी बाजार को दर्शाती है। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनियां वैश्विक हालात बिगड़ने से पहले फंडिंग हासिल करने के लिए बढ़ती मांग का फायदा उठा रही हैं। सेबी द्वारा कंपनियों की लिस्टिंग को आसान बनाने से भी इसमें तेजी आई है।

    सेकेंडरी मार्केट में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय इक्विटी बेचने के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशक आईपीओ में सक्रिय भागीदार बने हुए हैं। प्राइमरी मार्केट में एफआईआई के उत्साह ने सभी सेक्टरों और मार्केट कैप की कंपनियों को ऊंचे वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाने में मदद की है। इस साल अब तक सूचीबद्ध हुईं 300 से ज्यादा कंपनियों में से लगभग आधी अपने ऑफर प्राइस से नीचे कारोबार कर रही हैं।

    यह भी पढ़ें- IPO News: 5 और नए आईपीओ को SEBI से मिली मंजूरी, लिस्ट में मोलबायो डायग्नोस्टिक्स समेत ये नाम

    भारत में सालाना 20 अरब डालर के IPO आना न्यू नॉर्मल

    सालाना 20 अरब डॉलर के आईपीओ भारत के लिए न्यू नॉर्मल है और अगले कुछ सालों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकरों में से एक जेपी मॉर्गन ने कहा कि इस साल अब तक 21 अरब डॉलर के आईपीओ आ चुके हैं और यह पिछले साल के बराबर है। साल के अंत तक यह आंकड़ा 23 अरब डॉलर हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान 10 हजार करोड़ का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ भी आना है।

    20 स्टार्टअप आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे- जेपी मॉर्गन

    जेपी मॉर्गन के इक्विटी कैपिटल मार्केट्स के हेड अभिनव भारती ने कहा, आईपीओ मांग का पांचवां हिस्सा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और नए जमाने के बिजनेस से आ रही है और अगले पांच सालों में यह 30 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कम से कम 20 स्टार्टअप आईपीओ (Upcoming I) की तैयारी कर रहे हैं। जबकि चार से पांच कंपनियां एक अरब डॉलर से ज्यादा के इश्यू की तैयारी कर रही हैं और ये कंपनियां मिलकर आठ अरब डॉलर तक जुटाएंगी।

    इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि अगले साल विदेशी निवेश भारतीय बाजारों में वापस आना चाहिए और अब तुलनात्मक आधार पर भारतीय वैल्यूएशन बेहतर है।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ और शेयर्स को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

