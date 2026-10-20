बुरी खबरों के बीच Yes बैंक के लिए गुड न्यूज, इंटरनेशनल एजेंसी Moodys ने दी रेटिंग; शेयरों में आएगी तेजी?

नई दिल्ली। पिछले एक सप्ताह में यस बैंक (Yes Bank) को काफी बुरी खबरों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बैंक के शेयर 19 फीसदी तक टूट गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एटी-1 बॉन्ड राइट-डाउन के फैसले को रद्द करने के बाद शेयरों में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद भी शेयरों में कमजोरी जारी रही। इस बीच अब ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने यस बैंक लिमिटेड की लॉन्ग-टर्म फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी बैंक डिपॉजिट रेटिंग को 'स्टेबल' आउटलुक के साथ 'Ba1' पर बरकरार रखा है।

रेटिंग एजेंसी ने बैंक के 'बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट' (BCA) और 'एडजस्टेड BCA' को भी 'ba2' पर बनाए रखा है, साथ ही इसके 'सीनियर अनसिक्योर्ड मीडियम-टर्म नोट प्रोग्राम' की रेटिंग को '(P)Ba1' पर बरकरार रखा है। Yes Bank पर Moodys की रेटिंग्स लॉन्ग-टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग: Ba1 पर बरकरार

लॉन्ग-टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेटिंग: Ba1 पर बरकरार

बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट (BCA) और एडजस्टेड BCA: ba2 पर बरकरार

सीनियर अनसिक्योर्ड फॉरेन करेंसी मीडियम-टर्म नोट प्रोग्राम: (P)Ba1 पर बरकरार

शॉर्ट-टर्म फॉरेन और लोकल करेंसी डिपॉजिट रेटिंग: 'नॉट प्राइम' (NP) पर बरकरार

रेटिंग आउटलुक: स्थिर (स्टेबल) बरकरार रखी मूडीज़ ने यह भी कहा कि कम CET1 पूंजी के प्रभाव को ऑपरेशनल और फाइनेंशियल पैमानों को मजबूत करके कम किया जाता है।